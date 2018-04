Il a reculé de de 83,6% durant le 1er trimestre 2018 : Très forte baisse du déficit commercial

Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 490 millions de dollars durant le 1er trimestre 2018, contre un déficit de 2,98 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une baisse de 2,49 milliards de dollars, correspondant à un recul du déficit de 83,6%, a selon les Douanes.

Les exportations ont atteint 10,716 milliards de dollars (mds usd) de janvier à mars de l'année en cours contre 8,938 mds usd, soit une hausse de 20% correspondant à une augmentation de 1,78 mds usd entre les deux périodes de comparaison, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Pour les importations, elles ont légèrement reculé à 11,2 mds usd au premier trimestre 2018 contre 11,92 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une baisse de 714 millions de dollars (-6%). Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 96% durant les trois premiers mois de 2018 contre 75% à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger (93,6% du montant global des exportations) en s'établissant à 10,03 mds usd contre 8,388 mds usd de janvier à mars 2017, soit une hausse de 1,64 mds usd (+19,6%). Toujours marginales, les exportations hors-hydrocarbures se sont établies à 686 millions usd sur les 3 premiers mois de 2018 (6,4% des exportations globales), même si elles ont augmenté de près de 25% par rapport à la même période de 2017. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec 533 millions usd (contre 425 millions usd), des biens alimentaires avec 89 millions usd (contre 87 millions usd), des produits bruts avec 39 millions usd (contre 19 millions usd), des biens d'équipement industriels avec 17 millions usd (contre 15 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 8 millions usd (contre 4 millions usd). Pour ce qui est des importations, il est constaté que les produits qui ont connu une augmentation au 1er trimestre 2018 sont les Groupes des produits Energie et lubrifiants (carburants), des Produits bruts et des Demi-produits. Ainsi, la facture d'importation du Groupe Energie et lubrifiants a grimpé à 481 millions de dollars contre 366 millions de dollars, soit une augmentation de 31,42%. Pour les produits bruts, ils ont été importés pour 463 millions usd contre 441 millions usd (+5%) alors que les demi-produits ont été importés pour 2,74 mds usd contre 2,66 mds usd (+3%). Par contre, des baisses d'importations significatives ont été relevées pour les biens d'équipements agricoles et industriels et les biens de consommation non alimentaires, tandis que les importations des produits alimentaires ont enregistré un très léger recul. Dans ce sens, la facture d'importation des biens d'équipements agricoles s'est établie à 114 millions de dollars au 1er trimestre 2018 contre 185 millions de dollars à la même période de 2017 (-38,4%). Pour les biens d'équipements industriels, ils ont été importés pour 3,4 mds usd contre 4 mds usd (-15,21%), tandis que la facture d'importation des biens de consommation non alimentaires a coûté 1,767 mdsusd contre 2,012 mds usd (-12,2%). Quant à la facture des biens alimentaires, elle s'est établie à 2,245 mds usd au 1er trimestre 2018 contre 2,250 mds usd au même trimestre de 2017, en recul de 0,22%, soit une baisse de 5 millions de dollars entre les deux périodes de comparaison. En terme de mode de financement des importations, sur les 11,2 mds usd des biens importés, un montant de 6,7 mds usd a été payé par cash. Les lignes de crédit ont financé les importations pour un montant de 4,11 mds usd, tandis que le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement pour un montant de 410 millions usd. Mais aucune importation n'a été payée par les comptes devises propres des importateurs. Concernant les partenaires commerciaux, il est constaté que l'Italie a repris sa place de premier client de l'Algérie alors que durant les deux premiers mois 2018, c'était l'Espagne qui occupait la tête du podium. Ainsi, les cinq premiers clients de l'Algérie ont été l'Italie avec 1,41 mds usd (13,2% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec 1,34 usd (12,6%), de la France avec 1,22 mdsusd (11,4%), des Etats-Unis avec 1,16 mds usd (10,85%) et de la Grande-Bretagne avec 664 millions usd (6,2%). Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 1,74 mds usd (15,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,12 mdsusd (10,03%), de l'Italie avec 944 millions usd (8,42%), de l'Espagne avec 870 millions usd (7,76%) et de l'Allemagne avec 750 millions usd (6,7%).

A.S.