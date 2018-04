4ème édition du Salon National de la Créativité : Ooredoo présente son expérience dans la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation technologique

Ooredoo a participé pour la deuxième fois en tant que partenaire à la 4ème édition du Salon National de la Créativité, organisée par l’Office National des Droits d’Auteur et Droits Voisins (ONDA) du 17 au 21 avril 2018 au palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger.

Cette édition coïncidant avec le 45ème anniversaire de l’ONDA visait à sensibiliser le large public autour du respect des droits de propriété intellectuelle en général et des droits d’auteur et droits voisins en particulier. Cet évènement a rassemblé des professionnels des arts et des lettres, des artistes algériens et étrangers, des partenaires de l’ONDA ainsi que des représentants d’organismes mondiaux tels que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC). Ooredoo a pris part à cette 4ème édition du Salon National de la créativité à travers un City-shop au niveau duquel les start-ups Taalim Up, Quizzito et Synoos Studio, accompagnées par Ooredoo ont présenté leurs projets innovants dans les domaines de l’éducation, de la santé, du commerce et des loisirs, réalisés dans le cadre des programmes tStart et iStart ayant pour objectifs la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation technologique. Des offres et produits de Ooredoo ont été également présenté aux visiteurs professionnels et au grand public. Durant ce salon, Ooredoo a fourni une connexion gratuite à l’Internet Haut Débit pour les participants et les visiteurs. Pour rappel, Ooredoo et l’ONDA ont signé en mai 2014, une convention portant licence globale d’exploitation des œuvres, visant à protéger les droits d’auteurs et à encourager la création artistique. Par sa participation à cette rencontre, Ooredoo confirme son statut de leader technologique et sa volonté de contribuer à la valorisation et la protection de l’esprit créatif algérien.