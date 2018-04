Déplorant le désintérêt des jeunes pour l'activité agricole : Bouteflika note inquiétude le vieillissement dans le milieu agricole

« L'économie agricole souffre d'une faible structuration qui expose cette activité fondamentale à la spéculation », a souligné le président de la République,Abdelaziz Bouteflika, dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des sceaux, TayebLouh, à l'occasion des Assises nationales de l'agriculture.

Ce problème « doit interpeller les acteurs de ce secteur pour accorder davantage d'intérêt à leurs cadres, notamment aux chambres et associations professionnelles, afin de préserver leurs intérêts et permettre à notre société de bénéficier de l'effort des agriculteurs et du fruit de leur labeur », a-t-il insisté.Concernant l’irrigation, le président a déploré que l’agriculture demeurait largement tributaire de la pluviométrie en dépit de la réalisation de nombreux barrages.Il a ainsi recommandé le recours à grande échelle aux techniques modernes en matière d'irrigation et d'économie d'eau.A ces lacunes, s'ajoutent le désintérêt des jeunes pour l'activité agricole et le recours insuffisant aux moyens techniques garantis par l'Etat. « Oui, nous notons avec inquiétude le phénomène du vieillissement dans le milieu agricole, et c'est pourquoi nous exhortons nos jeunes à s'intéresser davantage à cette activité lucrative pour les agriculteurs et capitale pour nous tous, en tant que peuple et en tant que pays » indiqué le président de la République. Le Chef de l’Etat a appelé « l'ensemble des concernés dans l'Etat à promouvoir la formation dans le domaine de l'agriculture et ses filières dans les différents cycles de notre système universitaire et de formation ». Il a appelé, également, « les instances en charge du soutien à l'emploi de jeunes à orienter leurs efforts vers le secteur agricole ». Le président de la République a exhorté, aussi, le système bancaire « à encourager les exploitations agricoles et les investisseurs dans ce secteur à l'acquisition des moyens modernes, qu'ils soient mécaniques ou à caractère utilitaire ». Le Chef de l’Etat a assuré qu'en dépit des mesures initiées par l'Etat pour réguler le marché de certains produits, « l'amélioration de notre produit agricole nécessite aujourd'hui une plus forte participation des industries agroalimentaires à l’exploitation de notre produit agricole afin de couvrir les besoins du marché local, d'une part, et d'offrir des débouchés au produit agricole, d’autre part ». Il a exhorté "les hommes d'affaires et les investisseurs à un plus grand intérêt pour la promotion des exportations agricoles", relevant, à ce titre, que "l’exportation est une activité à part entière nécessitant des capacités et des compétences complétant le travail des agricultures et contribuant à la préservation des équilibres financiers extérieurs". M. Abdelaziz Bouteflika a réitéré « la nécessite de poursuivre le programme de soutien de l'Etat au secteur agricole dans toutes ses composantes, un programme que je vous ai annoncé en 2009 et que le Gouvernement s'emploiera à continuer sa mise en œuvre en dépit des contraintes financières actuelles ». Le Chef de l’Etat a appelé le Gouvernement à prendre en charge les précieuses recommandations qui sanctionnerontAssises nationales de l'agriculture.