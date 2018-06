Algérie/Belgique : L'intégration du mouvement associatif dans la Stratégie nationale de l'environnement demeure fondamentale

L'intégration de l'action du mouvement associatif dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de l'environnement et du développement durable (SNEDD 2035) demeure fondamentale pour le département de l'environnement, a indiqué mercredi à Alger la ministre du secteur, Mme Fatma Zohra Zerouati.

Procédant à l'ouverture officielle de l'atelier national de restitution de l'étude sur "le rôle et la place de la société civile algérienne dans la gestion durable de l'environnement et sur son intégration dans les politiques publiques", élaborée avec l'assistance de la coopération technique Belge dans le cadre du projet de renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement (PRCDE),Mme Zerouati a affirmé que le projet en question visait à consolider la transversalité de la environnementale via des actions en faveur de trois secteurs tels que l'eau,santé et le transport. Mme Zerouati a expliqué que le projet dont sa mise en en oeuvre à démarrée en 2016 oeuvre également à consolider la transversalité de la question environnementale à des actions intersectorielles notamment via renforcement des points focaux des secteurs et membres du comités du Plan national d'action pour l'environnement et le développement durable. Le projet vise selon elle, à intégrer la problématique environnementale dans les actions du mouvement associatif. La ministre a par ailleurs, indiqué que l'étude élaborée avec l'assistance technique Belge, a comme objectif de contribuer à la promotion organisations de la société civile en tant qu'acteurs du changement pour renforcer la gestion durable de l'environnement. A rappeler que le PRCDE vient en appui à la politique du gouvernement algérien qui depuis 2000, investi de manière significative dans la protection de l’environnement. Ce projet est financé par la Belgique à hauteur de 7,5 millions dont la duré a été fixée à 48 mois .Sa localisation est à Alger. Les partenaires du projet en question sont les ministères des Ressources en Eau et de l’Environnement, Travaux publics et transports, santé et organisations de la société civile. Pour sa part, l'ambassadeur de Belgique en Algérie, M. Pierre Gillon, présent à cet évènement, a souligné la nécessité de la préservation l'environnement qui selon lui, demeure l'affaire de tous. M. Gillon a affirmé que des projets ont été réalisés dans le cadre de partenariat entre l'Algérie et la Belgique dans différents domaines d'activités tels que la santé, transports, ressources en eau, et l'environnement. A cet effet, il a précisé que le projet "PRCDE" entend capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles de l’organisation bénéficiaire ciblée. Lors de son intervention, le chef du projet "PRCDE", M.Emanuel Tyri a expliqué que la coopération avec les autres secteurs reste "nécessaire" pour aboutir à des changements structurels et réduire les pressions environnementales. Il a rappeler que les ministères des Ressources en eau et de l’environnement, Transports et travaux publics, Santé et les organisations de la société civile sont des partenaires prioritaires de la coopération algéro-Belge pour la concrétisation de ce projet, débuté en 2015Il a en outre, détaillé les résultats de ce projet qui s'articulent entres autres, autour du renforcement des organisations de la société civile activant dans le domaine de l'environnement et le dialogue intersectoriel. M.Tyri n'a pas omis de dire que la partie Belge fournit une assistance technique aux partenaires algériens afin d'accompagner le changement, et de renforcer notamment les capacités individuelles, organisationnelles institutionnelles. Présentant l'étude de cet évènement, le professeur Ammar Zakaria, a affirmé que l'amélioration des connaissances des organisations de la société civile (OSC) activant dans le domaine de l'environnement en Algérie et l'identification des pratiques qui constituent des leviers ou des freins à l'action des OSC, figurent entres autres parmi les objectifs de cette étude. L'intervenant a affirmé qu'il existe encore des difficultés pour le financement des activités des OSC et d'autres défis relatifs développement organisationnel et technique des OSC.

De plus, il a évoqué le manque de développement de la coopération entre les OSC avec les universitaires et instituts de recherches. Il a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes idoines pour renforcer davantage le rôle des OSC. Cet évènement à regroupé 130 participants dont principalement les associations activant dans le domaine de l'environnement au niveau des 14 wilayas côtières ayant participé aux précédents ateliers régionaux pour l'élaboration de cette étude, ainsi que les représentants du associatif de quelques wilayas des hauts plateaux et du sud du pays, mais aussi les représentants des départements ministériels tels que la Santé, Ressources en eau, Transport. Il s'étalera sur deux jours, et sera suivi de mini-ateliers autour de quatre thématiques telles que l'approfondissement des échanges sur les questions opérationnelles liées aux mécanismes de participation et de partenariat Etat/société civile, l'échange sur les possibilités de financement, l'approfondissement sur l'évolution les modalités pratiques de gestion d'une plate forme numérique pour les organisations de la société civile dans le secteur de l 'environnement, ainsi que l'évolution maisons de l'environnement notamment comme espace d'échange.

APS