Algérie/Etats Unis : La Conférence mondiale sur le gaz du 25 au 29 juin à Washington

La prochaine édition de la Conférence mondiale sur le gaz (WGC 2018) se tiendra du 25 au 29 juin en cours à Washington, à laquelle prendra part le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni

, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Energie. Cette conférence, l’une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz, "réunit des dirigeants influents, des décideurs, des acheteurs, des vendeurs et des experts", note le communiqué. Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), cette manifestation triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.

APS