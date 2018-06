Conférence ministérielle de l'Opep à vienne : Guitouni affirme être optimiste

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé vendredi à Vienne être "optimiste" quant à l'aboutissement de la 174ème Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) vers un accord qui "arrange tout le monde".

" Nous sommes très optimistes pour qu'il ait un accords qui arrange les intérêts de tout le monde", a ainsi déclaré M. Guitouni à la presse à l'ouverture des travaux de cette réunion. Pour rappel, M. Guitouni prend part depuis le 20 juin aux réunions des pays membres de l'Opep et ses partenaires non membres, dans la capitale Autrichienne qui se dérouleront jusqu'au 23 juin. Dans ce cadre, le ministre a participé jeudi à la 9ème réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non Opep (JMMC), ainsi qu'au 7ème séminaire international de l’Opep. A ce propos, le ministre a expliqué que " la réunion s'est déroulée hier tard dans la nuit, il y a eu des discussions. Aujourd'hui nous reprenons cette réunion et je suis très optimiste pour que nous parvenions à un accord qui puisse contenter tous les membres de l'Opep et les non membres participants". Lors de cette réunion, " nous avons œuvrépour rapprocher les points de vue de chacun des ministres des pays de l'Opep, pour les ramener à un consensus. Nous continuons à travailler dans ce sens pour arriver à un accord qui puisse arranger d'une part le consommateur et contenter en suite le producteur", a souligné le ministre. Dans ce sens, le ministre a ajouté que l'Algérie a joué un rôle important au courant de ces discussions avec les autres ministres de l'Opep, lors desquelles, "des efforts ont été émis en vue de faire converger les points de vue des ministres des pays arabes". Par ailleurs, en réponse à une question concernant le lancement de nouveaux projets en Algérie, M. Guitouni a évoqué la revue de la loi sur les hydrocarbures dont le but est d'attirer les investissements étrangers dans le pays. A noter que la loi sur les hydrocarbures dans sa version modifiée, est en cours d'élaboration, et sera fin prête en janvier ou février prochains.Les ministres de l'Opep ont entamé leur réunion semestrielle vendredi à Vienne, au cours de laquelle l'Arabie saoudite, soutenue par la Russie, veut convaincre l'Iran d'accepter une hausse de la production mondiale, à laquelle Téhéran est hostile sur fond de sanctions américaines. Le ministre irakien du Pétrole, Jabbar al-Luaibi, a estimé lors d'une conférence de presse avant la réunion qu'il n'y aurait pas l'unanimité nécessaire à une modification des objectifs de l'Opep. Les objectifs de production établis fin 2016 par l'Opep et ses partenaires, soit 24 producteurs de pétrole représentant plus de 50% de l'offre mondiale, ont contribué à l'envol des prix, et l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, plaide désormais pour des extractions plus importantes dans un contexte de rebond de la demande.

L’Iran et l'Arabie saoudite s'opposent sur une hausse de production

"Nous espérons sortir de ces négociations avec une solution raisonnable", a pour sa part affirmé le ministre de l'Energie saoudien, Khaled al-Faleh. En pratique, l'Arabie saoudite et la Russie ont indiqué jeudi soir vouloir proposer une augmentation de la production de l'Opep et de ses partenaires d'un million de barils par jour pour contrer un possible emballement du marché. Le ministre iranien du Pétrole, BijanNamarZanganeh, n'a pas totalement fermé vendredi la porte à un accord, estimant que le chiffre d'un million pourrait être modifié durant la réunion. "Je ne peux rien dire de plus, nous avons besoin de finaliser le texte", a-t-il affirmé, refusant de s'engager sur une éventuelle signature. Jeudi soir, il avait quitté une réunion technique de ministres, affirmant devant des analystes qu'il n'y aurait "pas d'accord" vendredi. Frappée en mai par le retrait américain de l'accord nucléaire de 2015, qui selon elle a contribué à faire flamber les cours, la République islamique voit ses capacités de production et d'exportation limitées et ne veut pas subir de pertes de revenus et de parts de marché face notamment à son rival régional saoudien. Et Téhéran n'est pas totalement isolé au sein du cartel. "Il y a un certain nombre de pays qui ont des commentaires à faire, comme l'Algérie, l'Iran, l'Irak et le Venezuela", a relevé le ministre irakien. La Russie et l'Arabie saoudite font de leur côté valoir que l'objectif de hausse de la production qu'ils proposent permettrait d'"empêcher le marché de se resserrer", selon les termes du ministre saoudien Khaled al-Faleh. L'option retenue se base sur les chiffres de l'Opep, selon lesquels l'accord initial, qui visait une réduction de 1,8 million de barils par jour, a mené à une baisse réelle de 2,8 millions de barils. Une seconde réunion doit réunir samedi à Vienne l'Opep et ses partenaires extérieurs au cartel, dont la Russie.

A.M.