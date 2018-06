Caisse Nationale de Mutualité Agricole : Journée d’information sur les assurances agricoles à l’ENSA

Dans le cadre de la convention cadre liant la Caisse Nationale de Mutualité Agricole et l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique, la CNMA organise une journée d’information le dimanche 24 juin 2018 au niveau de l’ENSA à 10 heures.

A travers cette journée, la CNMA présentera aux étudiants de fin de cycle, en cours de spécialisation, son activité en général et le rôle des assurances notamment celui des assurances agricoles dans le monde agraire et rural. Un des buts de cette journée, est de faire prendre conscience, aux étudiants sortants, de l’importance de cette activité dans un monde où les assurances agricoles restent une solution inévitable pour une meilleure protection du patrimoine et du revenu des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Rappelons que la CNMA, leader des assurances agricoles dans le marché des assurances, a toujours encouragé le recrutement d’ingénieurs agronomes et docteurs vétérinaires à travers son réseau de 67 Caisses Régionales et 452 Bureaux Locaux, réparti sur tout le territoire national et continue à le faire. La CNMA s’engage encore une fois à accueillir les étudiants de l’ENSA dans le cadre de leurs activités pédagogiques en assurant la co-promotion des sujets de thèse portant sur les aspects de l’assurance Mutuelle Agricole et en participant également et activement avec les équipes de recherche à la collecte de données relatives à ce sujet. Cette action, s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de l’orientation stratégique et la politique de proximité qu’entretient la Mutualité Agricole visant le rapprochement auprès de ses clients et partenaires et l’amélioration continue de la qualité de ses prestations. La Mutualité Agricole à travers cette journée, s’implique dans les projets, programmes de recherche et développement de l’agriculture dans les domaines de l’assurance agricole en Algérie. Elle réitère ainsi son engagement à participer activement à la croissance économique du pays en accompagnant les organismes relevant du secteur agricole, et ce, conformément aux orientations du Ministère de l’agriculture, du Développement Rural et de la pêche.

Élection du président du conseil national interprofessionnel de la filière avicole

Une assemblée générale élective s'est tenue samedi à Alger afin d'élire le président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la Pêche dans un communiqué. Cette assemblée s'est tenue suite aux recommandations issues des Assises nationales de l'Agriculture liées aux organisations professionnelles des filières agricoles, ajoute la même source. L'Assemblée générale élective des aviculteurs a permis d'élire M. Kali El Moumen, président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole. Après son élection, M. El Moumen s'est engagé d'œuvrer à la promotion et au développement de la filière, à travers l'accompagnement des aviculteurs et la prise en charge de leurs préoccupations. Il a indiqué que le conseil est appelé à jouer un "rôle moteur" et constituer un espace de communication et de concertation entre les professionnels de cette filière et les pouvoirs publics, outre la promotion et le développement du progrès technique. Par ailleurs, le Conseil aura pour tâche de collecter les données nécessaires à l'élaboration d'"une feuille de route" devant guider à l'avenir de l'activité avicole. Pour rappel, la valeur de la production avicole pour l'année 2017 était de 228 milliards DA dont 154 milliards de DA pour les viandes blanches et 73 milliards de DA pour les oeufs de consommation. Les wilayas potentielles en matière de production de viandes blanches pour l'année 2017 et qui assurent 70% de la production nationale sont Batna, Bouira, Sétif, Médéa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Bordj-Bou-Arreridj, Mila, Mascara, Ain Defla, Tipaza, Tiaret, Oum El Bouaghi, Bejaia et Boumerdes. S'agissant de la production pour l'année 2017, il a été enregistré 529.442 tonnes de viandes blanches et 6,75 milliards d'unités d'œufs de consommation et le potentiel avicole pour l'année 2017 était de 233 millions de sujets de poulet de chair, 5,79 millions de sujets de Dinde et 28,06 millions de sujets de ponte. La disponibilité des viandes blanches pour l'année 2017 était de 13 kg/hab par an et 160 œufs de consommation/hab/an, conclut le communiqué. A rappeler, les Assises nationales de l'agriculture organisée avril dernier à Alger, avaient pour objectif de réfléchir avec l'ensemble des partenaires et intervenants sur les questions importantes en matière de politiques agricole, rurale et de pêche. Neuf (09) ateliers avaient été consacrés, à cet effet, pour débattre les questions liées au foncier agricole, la ressource hydrique, la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires, l'exportation des produits agricoles, la formation et l'innovation, l'organisation professionnelle et interprofessionnelle, le financement et les investissements agricoles et agroalimentaire, le développement rural et l'économie forestière, ainsi que le développement de la pêche et de l'aquaculture.