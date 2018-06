Emploi : Les jeunes entrepreneurs établis en France déterminés à transférer leurs expériences vers l'Algérie

De jeunes entrepreneurs de la communauté algérienne établie en France se sont engagés, lors d'une visite dimanche au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), à transférer leurs expériences en Algérie suite à l'appel du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué la chambre basse dans un communiqué.

Le vice président de l'APN, Djamal Bouras, a reçu une délégation de jeunes entrepreneurs de la communauté algérienne établie en France conduite par Hachemi yamna et qui intervient dans le cadre d'une visite qu'ils ont effectué à l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), faisant part de leur engagement "à transférer leurs expériences dans divers domaines en réponse à l'appel du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika", a ajouté le communiqué. Le Président Bouteflika avait décidé une série de mesures de facilitation et d'incitation visant à encourager les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger à investir et à contribuer dans le développement économique et social en Algérie. Ces procédures avaient été annoncées par le premier ministre Ahmed Ouyahia le 7 décembre dernier à Pais devant les membres de la communauté algérienne établie en France. Impressionnée par l'attention qu'accorde l'Etat algérien à l'investissement, Hachemi Yamna a affirmé, à l'occasion de cette visite, que la délégation a pris connaissance de plusieurs détails importants à l'ANSEJ, saluant "les efforts" déployés pour mobiliser les différentes compétences en vue de rendre service à leur pays d'origine. Recevant cette délégation, le vice président de l'APN a affirmé que la communauté établie à l'étranger "se doit de donner une image honorable de l'Algérie", rappelant "les avantages et les facilitations" accordés dans le cadre des programmes du président de la République afin d'encourager l'investissement en Algérie notamment en ce qui concerne la création de micro-entreprises à travers les dispositifs (ANSEJ, CNAC et ONDI), a noté le communiqué. "L'Etat algérien reste au service de son peuple et sa communauté à travers le monde", a affirmé M. Bouras au terme de cette rencontre, réitérant "la disposition des députés à être au service de chaque citoyen algérien", a conclut le communiqué.

R.N.