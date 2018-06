Selon une note de Conjoncture Conseil National des Assurances : Le secteur des assurances a enregistré une croissance de 8,1%

Le marché national des assurances enregistre une hausse de 8,1%, au 31 mars 2018 en comparaison avec la même période de 2017, soit une production de 39,4 milliards de DA (y compris les acceptations internationales) indique la note de Conjoncture du marché national des assurances pour la période du 1er trimestre 2018 publié par le Secrétariat permanent du Conseil National des Assurances.

Les assurances de dommages réalisent, au terme du premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 35,3milliards de DA, soit une hausse de 8,6% comparativement au premier trimestre 2017, occupant, ainsi, une part de marché de 89,8%.L’assurance automobile enregistre une croissance de 4,7%. Elle demeure la principale branche du marché des assurances de dommages avec une part de 58,9%, en baisse de 2,2 points par rapport au premier trimestre de 2017. Le nombre de contrats souscrits au titre de cette branche passe de 1 788 678 au premier trimestre de l’année passée à 2 303 599 contrats à la fin du premier trimestre de l’année en cours, soit une augmentation de 28,8%. Les garanties obligatoires haussent 69,5% et détiennent 29,5% du portefeuille de la branche. En revanche, les garanties facultatives régressent de 9,7% avec une part de marché de 70,5%.Les assurances Incendie et Risques Divers « IRD » totalisent une production de 12 milliards de DA, en hausse de 17,1%, et détiennent 34% du portefeuille global. Ils progressent de 17,1% comparativement au premier trimestre 2017. La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » évolue positivement de 27,2% et occupe 63,7% du total des réalisations de la branche. Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles « Cat-Nat », dont la part dans la branche « IRD » atteint 10,3%, évoluent de 55,7%. La sous-branche « Responsabilité civile », et avec une part de 9,5% du portefeuille de la branche, marque un accroissement de 36,3%. En parallèle, la sous-branche « autres dommages aux biens » accuse une régression de 5,4% et détient 26,4% du portefeuille. La branche transport réalise, pour ce premier trimestre 2018, une croissance de 6,6% par rapport au premier trimestre 2017. Le « transport maritime », avec une part de 62,6% du total des réalisations de la branche, accroit de 8%, et ce suite à la forte croissance enregistrée en assurance « facultés maritimes » (+18,7%). Cette dernière représente plus de 55% des primes collectées au titre de l’assurance « transport maritime ». Aussi, le « transport terrestre » connait une hausse de 16,5% en raison des augmentations constatées au niveau des assurances « responsabilité civile transporteur » et « facultés terrestres » avec des taux respectifs de 20,8% et 11,5%.La production des assurances agricoles s’élève à 631,8 millions de DA contre 720,8 millions de DA soit un repli de 12,3%, conséquence de la baisse des réalisations des sous-branches « production animale », « multirisques engins et matériel agricole » et « responsabilité agriculteur » avec des taux respectifs de 24,9%, 23% et 2,3%.La branche crédit continue sa courbe croissante. Avec un total de 7 448 contrats souscrits, contre7 410 contractés au T1-2017, le chiffre d’affaires de la branche atteint 568,8 millions de DA, en évolution de 22,4% par rapport au premier trimestre 2017. Toutes les sous-branches sont en hausse, excepté le « crédit à la consommation » qui recule de 7,1% comparativement au premier trimestre 2017.

Les assurances de personnes en hausse de 2,4%

Au terme du premier trimestre de l’année 2018, les assurances de personnes marquent une hausse de2,4% par rapport à la même période de l’année 2017, soit un chiffre d’affaires de 3, 281 milliards DA. La production de la branche accident passant de 468,2 millions de DA au premier trimestre 2017 à 412,2millions de DA au 31 mars 2018, enregistre une régression de 12%.La branche maladie affiche un chiffre d’affaires de plus de 34 millions de DA, contre 33,7 millions de DA cumulés au titre du premier 2017, soit une hausse de 3,1%, mais ne représente que 1,1% du total des réalisations de l’activité des assurances de personnes. Le chiffre d’affaires enregistré au titre de la branche « assistance » s’élève à 625,9 millions de DA, soit une chute de 20%. Ce montant régresse de plus de 165 millions de DA comparativement au 31 mars 2017.La production de la branche « Vie – Décès), a reculé de 14 ,8%, passant de 983,4 millions de DA au terme du premier trimestre 2017 à837,5 millions de DA à la même période de l’année 2018, soit une régression de plus de 145 millions de DA. Les primes émises de la branche « Prévoyance collective »représente 41,8% du total de la production des assurances de personnes au terme des trois premiers mois de l’année 2018. Cette branche a évolué de 47,7% par rapport au premier trimestre 2017.

Le stock des sinistres à payer à 79,4 milliards de DA

Les indemnisations de l’ensemble des sociétés d’assurances s’établissent, au 31 Mars 2018, à 15,2 milliards de DA contre 14,1 milliards de DA, au titre de la même période de l’année précédente, enregistrant, ainsi, un accroissement de 8%. Le stock des sinistres à payer s’élève, au terme du premier trimestre 2018, à 79,4 milliards de DA contre 69,8 milliards de DA au terme du premier trimestre 2017, en hausse de 13,7%. Comparativement au 31 décembre 2017, le stock des sinistres restants à payer connait une légère hausse de 0,9%.Les règlements effectués par les sociétés d’assurances de dommages atteignent 14,7 milliards de DA, au courant du premier trimestre 2018, en hausse de 9,5% comparativement à la même période de 2017. La branche « transport » enregistre un accroissement de 329,9%, suivie de l’ « automobile » avec 21,7%. Le reste des branches, à savoir « IRD » « agricole », « crédit » accusent des baisses respectives de 57,4%, 19,1% et 74,6%. Le montant des stocks des sinistres restants à payer est de 75,9 milliards de DA, dont 35,1 milliards de DA à verser au titre de la branche « automobile », et 34,5 milliards de DA pour la branche « IRD » dont les parts sont, respectivement, de 46,2% et 45,5%. Les sinistres à payer relatifs aux branches « IRD » et « transport », progressent, respectivement, de 36,8% et 17,5%. En matière de cadence de règlement, la branche « transport » évolue remarquablement avec un taux de 230,2%, suivie par la branche « automobile » d’un taux de 17,5%. Les sinistres à payer des sociétés d’assurances de dommages, au terme du premier trimestre de 2018, marquent une légère hausse de 0,7% par rapport au 31 décembre2017. Les branches « automobile », « IRD » et « agricole » progressent respectivement 0,8% ; 1,7% et 19,5%.Les indemnisations des sociétés d’assurance de personnes s’élèvent à 526,3 millions de DA, dont plus de 63% consacrés à la branche « prévoyance collective », suivie de la branche « vie-décès » avec 20,1%. Les sinistres réglés du premier trimestre 2018, marquent une baisse de 22,1%, générée principalement par les branches « prévoyance collective », « vie-décès » et « maladie » qui régressent respectivement de 33,8%, 22,6% et 2,4%. Quant aux sinistres à payer, le montant atteint 3,4 milliards de DA, soit une évolution de 6% par rapport à la même période de 2017. La cadence de règlement des assurances de personnes marque un repli de 23,1%.