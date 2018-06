Prix des véhicules assemblés en Algérie : Le ministère de l’Industrie veille à la transparence

Le pôle industriel mécanique de Constantine vient contribuer à la stratégie nationale de diversification de l’économie prônée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a considéré, dimanche, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Au cours d’une visite de travail dans la wilaya de Constantine, M. Yousfi qui s’est dit "satisfait" des capacités dont dispose ce pôle mécanique, du point de vue moyens logistiques disponibles et main d’œuvre qualifiée, a donné des instructions à l’effet d’augmenter la cadence de la production pour répondre aux besoins nationaux et passer à l’exportation pour être à la hauteur des ambitions nationales s’agissant de la diversification de l’économie nationale. Réitérant l’engagement du président à rompre avec la dépendance aux hydrocarbures, M. Yousfi a estimé que "Constantine, avec son pôle mécanique, peut contribuer efficacement au processus de diversification de l’économie nationale et dont l’industrie constitue un élément clé". Dans ce sens, le ministre a rappelé la récente décision du Président de la République portant octroi d'aides aux agriculteurs pour l’achat des équipements agricoles, ce qui constitue, selon lui, un avantage considérable favorisant la production mécanique (tracteurs agricoles notamment). Dans ce contexte, le ministre a indiqué qu’il était "inconcevable qu’une entité, comme l’entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG) d’Oued Hamimime, avec tous les moyens modernes dont elle dispose, ne tourne pas à plein régime pour produire plus et atteindre le seuil de l’exportation." Youcef Yousfi a également demandé aux responsables davantage d’efforts pour couvrir les besoins nationaux et passer à l’exportation en assumant l’équation qualité-coût pour être compétitifs sur le marché international. "Il faut faire l’effort nécessaire pour la commercialisation des produits fabriqués localement", a soutenu le ministre, à ce propos, attestant que l’Etat a prévu toutes les dispositions possibles pour accompagner ce processus, ajoutant : "nous avons le défi d’une économie à diversifier et nous avons les capacités de le faire", a ajouté le ministre. A son arrivée dans la wilaya de Constantine, M. Yousfi s’était rendu à l’entreprise des tracteurs agricoles, dans la commune d’El Khroub, avant de visiter l’Algérienne des équipements et machines-outils (ALEMO), située sur le même site. Le ministre avait visité, en outre, l’entreprise des matériaux de travaux publics (ENMTP) et la Société des Matériels de Gerbage et de Manutention (German) d’Ain Smara, spécialisée dans la fabrication des chariots élévateurs. Il a également procédé à l’inauguration d’une usine de fabrication de médicaments, dans la zone industrielle "Le Palma" de Constantine et inauguré une unité de confection de Couscous de statut privé dans la commune de Didouche Mourad. Le ministre a achevé sa visite dans la wilaya de Constantine en se rendant à l’usine Saidal où il a assisté à un exposé détaillé sur le fonctionnement de l’usine et la fabrication de l’insuline notamment. Dans une conférence de presse, tenue en marge d’une visite de travail dans cette wilaya, M. Yousfi a indiqué que l’un des aspects contenus dans le cahier des charges, relatif à cette industrie, stipule que le prix des véhicules à leur sortie des usines de montage "ne doit pas être plus cher que le prix des véhicules importés", une clause, a-t-il soutenu, à laquelle le ministère de l’Industrie "veille rigoureusement". Rappelant les multiples avantages, mis en place par l’Etat, pour développer cette industrie, M. Yousfi a encouragé les constructeurs à avoir cette transparence, de façon, a-t-il ajouté, "à ce que le citoyen algérien puisse bénéficier d’un coût qui soit comparable au prix des véhicules qui étaient importés tout en ayant un taux d’intégration de plus en plus élevé comme stipule le cahier des charges". Réitérant la condition "indiscutable d’une pleine transparence", s’agissant du coût des véhicules montés en Algérie, M. Yousfi a indiqué que l’Etat, à travers ses institutions, encourage les "opérateurs concernés à atteindre graduellement" ce niveau de transparence et permettre, par ricochet, l’épanouissement de cette industrie. S’agissant du taux d’intégration relatif à cette industrie, M. Yousfi a indiqué qu’"il y a un cahier des charges qu’il faut respecter et que nous ferons respecter".