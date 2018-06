Pour l'adaptation des formations aux besoins du développement socio-économique : Le CPFEP a été installé hier

Le Conseil national de partenariat, de formation et d'enseignement professionnels (CPFEP) a été installé lundi dans sa nouvelle composante en vue d'activer la coordination et la concertation entre les différents secteurs pour l'adaptation des politiques nationales de formation aux besoins du développement socio-économique.

Les ministres de la Formation et de l'enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Imane Faraoun et de la l'Agriculture et de la pêche Abdelkader Bouazghi ont procédé à l'installation de ce conseil présidé par M. Lakhdar Rekhroukh, président directeur général (PDG) du groupe COSIDER. Le CPFEP est composé de 50 membres dont les représentants des départements ministériels en charge des secteurs économiques outre des représentants des entreprises publiques et privées, des confédération patronales, de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), des chambres consulaires et des agences chargées de l'emploi et de la création d'entreprises. L'installation de ce conseil qui ""concrétise la fonction essentielle de concertation, d'échanges avec le secteur socioéconomique", est intervenue à la faveur des dispositions du décret exécutif du 21 avril 2018 modifiant et complétant les décret exécutif de 2009 fixant les attributions, la composition et les modalité d'organisation et de fonctionnement du CPFEP, et ce conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2008 loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels qui a institutionnalisé cet organe de concertation à travers son article 24. Ledit conseil a été installé pour la première fois en 2011 pour un mandat de 3 ans. A cette occasion, M. Mebarki a affirmé que le CPFEP est conçu comme un instrument d'écoute permanent des préoccupations du secteur économique, en matière de qualifications professionnelles et qui contribue au renforcement de la concertation et du dialogue avec l'environnement économique afin d'adapter l'offre de formation aux besoins en qualifications des différentes branches d'activités économiques et d'accompagner valablement le développement des secteurs économiques stratégiques notamment pour promouvoir les secteurs de substitution aux hydrocarbures". M. Mebarki a souligné avoir introduit quelques modifications dans la "relation fonctionnelle" entre le conseil et les commissions de wilaya de partenariat pour renforcer la complémentarité et la cohérence indispensables à la concertation au double plan local et national ainsi que l'ancienne composante par des représentants du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels outre l'introduction de modifications dans les compétences de l'Assemblée générale du conseil. Le ministre a estimé que la mission qui incombe aux membres du conseil est "stratégique" pour le développement national. Il s'agit notamment de contribuer à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de formation et d'enseignement professionnels par des avis et recommandations sur toutes les questions liées au système de formation professionnelle en termes de programmes, d'offres et d'enrichissement de la nomenclature nationale des formations. Ils sont appelés également à renforcer la cohérence entre les politiques de formation et les objectifs stratégiques économiques nationaux aux niveaux national et local en vue de réaliser l'objectif commun celui de mettre de la qualité au niveau de l'ensemble du processus de formation. M. Mebarki a rappelé que les plans de formation de la ressource humaine sont inscrits en tant qu'"axes prioritaires stratégiques dans le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un intérêt particulier à la formation de la jeunesse et au renforcement compétences des travailleurs pour leur permettre d'être à jour des avancées professionnelles afin de préserver l'outil national de production, et de créer et maintenir les emplois. Pour sa part, la ministre de la Poste, des Télécommunications, Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, a soutenu que la formation professionnelle représentait un "enjeu stratégique visant à réunir les compétences nécessaires à la performance et à la rentabilité des entreprises", ajoutant que la "formation professionnelle permet de bénéficier des chances disponibles pour réintégrer efficacement le monde du travail et élever le niveau de compétitivité entre les entreprises. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a estimé que le Conseil national de partenariat constituait un "espace privilégié" de concertation et de dialogue sur les préoccupations secteur économique, notamment les ressources humaines qualifiées et les questions liées à l'adaptation de la formation aux exigences du marché du travail". Le président du Conseil de partenariat a qualifié le secteur de la formation professionnelle de "moteur indispensable pour booster le développement, moderniser et diversifier les activités économiques et de production en vue de faire face de manière efficace aux défis induits par la mondialisation et le progrès technologique.

