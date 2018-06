Le PDG de Sonatrach a rencontré des dirigeants de groupes internationaux : Ould Kaddour évoque les opportunités d’investissements

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a eu à Washington une série d’entretiens avec des dirigeants de groupes énergétiques internationaux avec lesquels il a évoqué les opportunités de partenariat dans la production, le transport et la commercialisation des Hydrocarbures.

Le patron du groupe pétrolier public qui participe à Washington à la 27ème conférence mondiale sur le gaz, a multiplié les rencontres avec des responsables de compagnies américaines et internationales, dans une démarche visant à promouvoir les investissements de Sonatrach, le cœur battant de l’économie algérienne. Les discussions avaient aussi pour objectif d’échanger avec les partenaires sur la nouvelle approche de Sonatrach concernant le développement de ses activités, a déclaré le PDG à l’APS en marge de cette conférence. C’est à ce titre que M. Ould Kaddour a tenu deux rencontres avec les dirigeants d’Exxon Mobil, premier groupe pétrolier mondial, intéressé par l’investissement dans le domaine minier algérien. M. Ould Kaddour s’est entretenu d’abord avec Darren Woods, PDG de la major américaine, puis avec David Maclean et Brad Corson respectivement vice-présidents en charge de l’Afrique et des joint-ventures en amont. Sur ces discussions, le PDG de Sonatrach a fait savoir qu’une équipe technique de la major américaine se trouvait actuellement à Alger pour examiner " les opportunités de partenariat sur des projets bien précis ". Il est question, entre autres, d’étudier la possibilité d’exploiter les nouvelles découvertes d’hydrocarbures réalisées par Sonatrach. Il s’agit de petites découvertes, qui exploitées séparément ne sont pas rentables. Sonatrach est en quête d’un système qui lui permet de relier ces gisements pour les développer ensemble, a expliqué le PDG qui insiste sur le fait que les projets discutés avec la major américaine sont encore en phase de prospection et que jusqu’ici aucune décision n’a été prise à ce sujet. Ce qui est certain, c’est que l’implantation "d’ExxonMobil en Algérie constituera une carte de visite pour le pays " et aura un effet bénéfique sur l’attractivité du domaine minier algérien, souligne le patron de Sonatrach

Anadarko : nouveaux projets de développement d’un milliard de dollars