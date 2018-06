APN : Le gouvernement déterminé à relancer l'activité industrielle et à encourager l'investissement productif

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé à Alger que l'Etat avait pris plusieurs mesures visant à encourager l'investissement productif, à relancer l'activité industrielle et à promouvoir les capacités productives des entreprises algériennes en vue de réduire la facture d'importation.

Répondant à des questions orales lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Said Bouhadja, président de l'APN, le ministre a précisé que le gouvernement oeuvrait à la diversification des ressources de l'économie nationale et des investissements ainsi qu'à la promotion de la production des entreprises publiques, soutenant que le Conseil national de l'Investissement (CNI) avait approuvé plusieurs projets d'investissement importants dont l'approbation de 19 projets pour la production du ciment avec une capacité de production de 48 millions de tonnes/an. A une question orale sur les effets négatifs du projet de réalisation d'une cimenterie dans la commune de Bellara (Jijel) sur l'environnement et la santé, le ministre a fait savoir qu'effectivement un projet de réalisation d'une usine de ciment écologique d'une capacité de production de 2 millions de tonnes/an a été approuvé dans la commune de Bellara à Jijel dans le cadre d’un partenariat algéro-émirati-indien. Le ministre a rappelé que le projet avait obtenu la décision d'octroi du droit de concession le 20 novembre 2016 et avait bénéficié des avantages code de l'investissement en obtenant en 2016 la décision d'octroi d'avantages. M. Yousfi a précisé que le ciment écologique ou ciment vert, dernière technologie en matière de cimenterie, émettait un faible taux de CO2 et reposait sur des techniques sophistiquées. Ce genre de ciment offre de nombreux avantages dont le respect de l'environnement, la solidité et l'utilisation diversifiée, selon le premier responsable du secteur. M. Yousfi a fait savoir que le coût global du projet était de 1,847 milliard de dinars, issus des fonds propres de l'investisseur, ajoutant que le projet permettra la création de 143 postes de travail dont 115 postes dans les unités de production. La durée de réalisation du projet a été fixée à 36 mois. L'entreprise concernée par le projet a déposé un dossier administratif auprès des services de la Direction de l'environnement à Jijel en novembre 2017, relative à l'étude du risque et des effets sur l'environnement, élaborée par un bureau d'études agréé par le ministère de l'Environnement, selon le premier responsable du secteur qui a indiqué qu'une publique de 15 jours a été ouverte sur le site du projet pour permettre aux citoyens, à la société civile et autres acteurs d'émettre leurs avis sur le projet. Etant donné que le projet est soumis à une autorisation ministérielle, le dossier de l'étude de l'impact sur l'environnement, l'étude du risque ainsi que les résultats de l'enquête publique seront transférés au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables pour être réétudiés par la commission interministérielle et les experts du domaine en vue d'évaluer l'impact sur l'environnent et la santé et étudier les techniques utilisées proposées par le maître d'’uvre. Le ministre a affirmé "qu'il sera procédé à l'attribution des autorisations de réalisation aux entreprises concernées par la réalisation après la levée des réserves enregistrées, et qu'il sera procédé à l'attribution de l'autorisation d'exploitation dès la finalisation de la phase de réalisation après la confirmation de la conformité de ce qui a été réalisé avec le contenu des dossiers d'étude. Répandant à une question orale du député, Kamel Bouchoucha du parti le Rassemblement national démocratique (RND) sur le déficit enregistré en foncier industriel et en la concrétisation effective des zones industrielles dans la wilaya de Bejaia, le ministre a affirmé que dans cadre de la dynamisation et l'élargissement de l'investissement productif, les pouvoirs publics ont pris en charge la mise à disposition du foncier industriel destiné à la réalisation des projets d'investissement au niveau des nouvelles zones industrielles dans le cadre du programme national adopté par l'Etat. Il a indiqué que la wilaya ce Bejaia dispose actuellement de deux zones industrielles, dont une à Akbou sur une superficie de 37 hectares et l'autre à la commune de Bejaia d'une superficie de 114 hectares, outre 19 zones d'activités d'une superficie globale de 230 hectares, réparties sur 16 communes. M. Yousfi a fait savoir que la wilaya de Bejaia a bénéficié de projets de réalisation de deux nouveaux parcs industriels à la commune El-Kseur et la commune de Beni Menssour sur une superficie globale de 350 hectares. Concernant l'aménagement du parc industriel de Bejaia, le ministre a fait savoir que les travaux d'aménagement ont été repris en janvier dernier avec une délai de réalisation de 20 mois et un montant global de 4 milliards DA. S'agissant du parc industriel "Bouredjeli" à Beni mensour le ministre a indiqué qu'un bureau d'études techniques de la wilaya a été désigné pour la réalisation des études d'aménagement, conformément à la résolution issue de la session 84 du CNI relatif au transfert des prérogatives de réalisation des nouvelles zones industrielles, indiquant que "le Crédit des études de 40 millions DA a été alloué et que le marché relatif aux est au niveau de la Direction de l'industrie et des mines en attendant le visa de la Commission des marchés publics de la wilaya. "7 zones d'activités ont bénéficié du programme de réaménagement avec un montant global de 676 millions DA, outre la création d'une zone d'activités au niveau de la commune de Kherrata sur une superficie de 55 hectares en sus de la création des micro zones industrielles aux communes de Souk El tenine, Seddouk et Kherrata, a-t-il ajouté. Concernant le secteur des mines, le ministre a indiqué que "la wilaya de Bejaia dispose de plusieurs richesses et ressources naturelles", ajoutant que "l'Agence nationale des activités minières (ANAM) a accordé plusieurs autorisations d'exploitation des ressources minérales, ce qui a permis la création de 250 postes de travail directes à la fin de l'année 2017’’.

