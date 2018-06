Télécommunications : Feraoun insiste sur l'impératif d'améliorer le niveau des prestations des télécommunications

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du numérique, Imane Houda Feraoun a insisté, à Alger, sur l'impératif d'améliorer le niveau des prestations des télécommunications, particulièrement le réseau internet pour répondre aux aspirations des citoyens.

Répondant aux interrogations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'assemblée sur les raisons de la perturbation des prestations du réseau internet en Algérie, le manque de moyens des télécommunications dans la wilaya de Laghouat et les raisons du retard d'arrivée des colis à leurs destinataires, Mme Feraoun a précisé que son secteur assurait "une prestation de qualité en matière de télécommunications en assurant la prestation du réseau internet dans toutes les région du pays", indiquant que le nombre d'abonnés au réseau internet fixe a dépassé 15 millions d'abonnés. Le secteur assure 34 millions de lignes de réseau internet mobile, dont 23 millions de 3e génération (3 G) et 11 millions de lignes de 4e génération (4 G) à travers tout le territoire national. Pour améliorer la prestation, un montant de 3 milliards de DA a été alloué pour la promotion de la formation, a indiqué Mme Feraoun, précisant que 40.566 employés ont été formés en 2016-2017, ajoutant que près de 30 % des fonctionnaires d'Algérie télécom (AT) bénéficient annuellement d'une formation continue. Rappelant les conventions signées avec les secteurs concernés pour la formation de 1499 étudiants à Algérie Télécom dans le domaine de la formation technique dans les centres de formation professionnelle, la ministre a indiqué que des contacts sont en cours avec les instances concernées pour le recrutement de ces étudiants dans les différents centres d'AT au niveau national pour améliorer les prestations du réseau internet. Il est prévu le recrutement de plus de 5.000 jeunes par Algérie Telecom vers la fin 2019 début 2020. Elle a rappelé dans ce sens tous les projets importants en cours de concrétisation en vue de hausser le niveau du débit internet et améliorer le service pour un meilleur classement de l'Algérie dans l'Union internationale des télécommunications (UIT). Pour ce qui est de l'amélioration du service des moyens de télécommunication dans toutes les localités de la wilaya de Laghouat, la ministre a indiqué que toutes les Assemblées populaires communales (APC) et leurs annexes bénéficient du réseau internet 3G "Mobilis" et sont couvertes du réseau de télécommunication du téléphone fixe et mobile. Grand nombre de routes nationales sont couvertes également du réseau internet 2G et tous les établissements culturels, éducatifs et sportifs bénéficient du service mobile fixe et réseau internet, a-t-elle fait savoir. A une autre question sur le retard de réception du courrier en temps voulu, Mme Feraoun a imputé ce retard au départ à la retraite de plus de 5807 employés d'Algérie Poste en 2016-2017 pour le volet distribution des colis, mettant en avant l'importance de "renforcer la formation en faveur des nouveaux employés dans ce domaine en raison de la complexité de cette tâche". "Le retard dans l'arrivée des colis à leurs destinataires en temps opportun est du à plusieurs raisons à savoir l'absence de précision dans les adresses et l'appellation des rues, le changement du lieu de résidence sans aviser les services de la poste et le manque d'utilisation des boites postales dans les immeubles", a souligné la ministre.

APS