WGC 2018 : Le PDG de Sonatrach participe à un panel sur l’énergie durable

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a été l’orateur principal d’un panel sur l’énergie durable, organisé en marge de la conférence mondiale sur le gaz à Washington, pour discuter des défis de la pauvreté énergétique et des moyens de promouvoir une prospérité partagée.

M.Ould Kaddour a animé ce panel aux côtés de la sénatrice d’Alaska, Lisa Murkowski, de la représentante spéciale du SG de l’ONU pour l’énergie durable, Rachel Kyte, et du directeur de Stanford Natural Gas Initiative, Mark Zoback. L’accent a été mis lors de cette session de la conférence sur la pauvreté énergétique, devenue un frein au développement pour des millions de personnes dans le monde. Elle a permis aussi d’apporter certaines réponses la problématique de la disponibilité de l’énergie. Le gaz, une énergie propre, pourrait occuper une place importante dans le futur mix énergétique et aider à accroître l’accès à l’énergie en quantités suffisantes et à des prix abordables, a-t-on souligné lors de ce panel. Intervenant à ce sujet, M. Ould Kaddour a précisé que son groupe travaillait pour renforcer le potentiel énergétique du pays et à satisfaire la demande sans cesse grandissante du marché local. L’objectif étant de se hisser au top cinq des groupes énergétiques internationaux, a-t-il dit. En tant que compagnie socialement responsable, le groupe est en train d’investir dans le sud du pays pour améliorer la formation des jeunes et partant leur employabilité, a fait remarquer le P-dg de Sonatrach. Evoquant le rôle du gaz dans la satisfaction des besoins énergétiques du pays, M. Ould Kaddour a expliqué que l’Algérie avait opté depuis son indépendance au renforcement des infrastructures de gaz et d’électricité ou améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Actuellement près de 60% de la population est raccordée aux réseaux de distribution de gaz. La demande gazière interne est passée ainsi de 20 milliards de M3 en 2000 à 40 milliards en 2016. La demande du marché local devrait progresser à 48 milliards de M3 en 2020 et à 70 milliards de m3 en 2030. L’Algérie pionnière dans l’industrie gazière, en particulier le GNL, compte investir 20 milliards de dollars durant les cinq prochaines années pour développer de nouveaux gisements gaziers et renforcer les capacités de transport et de liquéfaction du gaz. Sur le plan externe, "le gaz algérien a joué un rôle majeur dans l’intégration régionale" à travers les deux gazoducs alimentant l’Europe, via le Maroc et la Tunisie, a noté le PDG. Transmed et le GME (Gazoduc Maghreb-Europe) avec respectivement des capacités de 32 milliards de M3 et 11,5 milliards de M3, génèrent des revenus à ces pays, tout en les alimentant en gaz, a-t-il relevé.

Le P-dg de Sonatrach rencontre à Washington les dirigeants de Solar, Air Product, Hyundai et KBR

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, s’est entretenu à Washington avec les dirigeants d’Air Products & Chemicals, Solar Turbines, Hyundai Engineering et de Kellog Brown & Root (KBR) avec lesquels il a abordé les possibilités de partenariat dans le raffinage, le GNL et les gaz industriels. M.Ould Kaddour a tenu une réunion avec le vice-président d’Air Products & Chemicals, Samir J. Serhan, dont le groupe est déjà présent en Algérie à travers la joint-venture Hélios spécialisée dans la production d’hélium. Les discussions ont été centrées sur le projet de construction d’une usine de gaz industriels à Haoud Berkaoui, près d’Ouargla, que le groupe américain a proposé de construire en mode BOT (Built Operate Transfer), a déclaré M. Ould Kaddour à l’APS à l’issue de ces discussions. Plus grand fournisseur d’hydrogène et d’hélium au monde, Air Pruduct & Chemicals est aussi leader mondial de l’approvisionnement pour les marchés à forte croissance comme les matériaux pour semi-conducteurs, l’hydrogène de raffinerie, la gazéification du charbon et la liquéfaction du gaz naturel. Ould Kaddour s’est également entretenu avec le P-dg de Solar Turbines, Pablo Koziner. L’équipementier spécialisé dans la fabrication des turbines à gaz industrielles vient de développer une usine de maintenance en Algérie. Il a eu aussi des discussions avec le président de la division Process Plant de Hyundai Engineering, qui a exprimé le souhait de son groupe de revenir travailler en Algérie avec l’amélioration des conditions de l’investissement. Le groupe sud-coréen, spécialisé dans les grands projets internationaux a déjà soumis une offre pour la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, a indiqué Le P-dg de Sonatrach. A l’instar de Hyundai Engineering, l’Américain Kellog Brown & Root (KBR) a également manifesté son intérêt de retourner en Algérie. M. Ould Kaddour a eu une discussion dans ce sens avec le président en charge de la construction et de l’Engineering de KBR, Farhan Mujib. Auparavant, le P-dg de Sonatrach s’est entretenu avec le patron de BP, Bob Dudley, le dirigeant d’ExxonMobil, Darren Woods, et ses deux vice-présidents David Maclean et Brad Corson. Le patron du groupe pétrolier public a multiplié les rencontres avec des responsables de compagnies américaines et internationales, dans une démarche visant à promouvoir les investissements de Sonatrach, le coeur battant de l’économie algérienne. M.Ould Kaddour a rencontré à cet effet les dirigeants du groupe américain Anadako, et l’autre américain Chevron, l'italien Enel et le nippon, Coo Itochu.

