Formation professionnelle : Exposition sur les réalisations du secteur de la formation professionnelle

Une exposition sur le bilan des réalisations du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels pour la période 1999-2018, a été inaugurée samedi, au Palais des expositions des Pins Maritimes (Alger).

En présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a procédé à l'inauguration de cette exposition de 5 jours, visant à "mettre en avant les efforts du secteur et ses réalisations en faveur d'une formation de qualité dans différents domaines". Plusieurs établissements de formation professionnelle, dont des et des centres nationaux de formation, participent à cette exposition incluant des ateliers de formation et les moyens pédagogiques utilisés dans des spécialités prioritaires pour l'économie nationale, à l'instar de l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie, l'environnement et le numérique Les dispositifs de soutien à l'emploi, dont l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), et l’Agence nationale de l'emploi (ANEM), prendront part également à cette manifestation". l'exposition compte en outre des espaces visant à mettre en exergue les efforts consentis par le secteur pour la promotion de la formation, travers la distribution de dépliants et des affiches expliquant les modalités d'accès à la formation et aux différents modes de formation disponibles, notamment la formation résidentielle, la formation par l'apprentissage et la formation continue, ainsi que des espaces pour faire connaitre les domaines de partenariat entre le secteur et les entreprises économiques et d'autres dédiés aux entreprises d'ingénierie pédagogique. Selon les organisateurs, cette manifestation est l'occasion sensibiliser les citoyens notamment les jeunes, aux différentes spécialités disponibles lors de la prochaine rentrée professionnelle (session septembre 2018) et le rôle de la formation professionnelle dans l'acquisition du savoir-faire et l'insertion dans le monde du travail. A cette occasion M. Mebarki a affirmé que le secteur de la formation professionnelle avait connu "une évolution importante" à différents notamment au plan matériel et pédagogique et dans les domaines de l'encadrement, des équipements et des structures, soulignant que le nombre des établissements de formation est passé de 600 en 1999 à plus de 1200 en 2018. Le ministre a ajouté que le nombre des fonctionnaires du secteur est passé, durant la même période, de 26.000 fonctionnaires dont 13.000 enseignants encadreurs à plus de 68.000 fonctionnaires dont plus de 28.000 enseignants encadreurs, faisant remarquer que le nombre de stagiaires accueillis par le secteur annuellement a augmenté de 350.000 à 650.000 stagiaires et apprentisPour ce qui est du nombre des diplômés du secteur, ce dernier est passé de 60.000 titulaires de diplômes de formation professionnelle, fin des années 90, à 280.000 diplômés en 2017, a indiqué M. Mebarki. Le nombre des spécialités inscrites dans la nomenclature nationale de formation professionnelle est passé de 360 à 478 spécialités durant la même période, soutenant que toutes les spécialités exprimées par les entreprises économiques étaient enseignées dans les programmes pédagogiques de la formation professionnelle, a ajouté le premier responsable du secteur. Le secteur a enregistré par ailleurs un progrès sensible dans les de l'ingénierie pédagogique, la formation des encadreurs et l'actualisation des ateliers de formation pratique dans les établissements de formation, notamment en termes de programmes et d'équipements techniques et pédagogiques adaptés aux développements technologiques modernes, a M. Mebarki qui a rappelé l'importance accordée par le secteur au mode de formation par l'apprentissage, eu égard à ses spécificités facilitant l'insertion professionnelle des diplômés. Le ministre a souligné que le secteur avait connu également un "grand progrès" dans le domaine du partenariat avec les entreprises économiques travers leur implication dans la définition des besoins exprimés en matière de main d'oeuvre qualifiée dans les spécialités qui répondent aux exigences de l'économie nationale et du marché du travail. Il a estimé que cette exposition se voulait des "portes ouvertes" sur la formation professionnelle au profit des jeunes pour prendre connaissance des capacités qu'offrait le secteur en termes de modes et de programmes de formation ainsi que des moyens disponibles qui aident les demandeurs formation à acquérir des compétences professionnelles et à obtenir des diplômes qui leur permettent d'intégrer efficacement le monde du travail. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'inauguration, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a mis l'accent sur l'importance de la formation professionnelle qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences, notamment ceux qui n'ont pas pu leurs études, exprimant sa satisfaction quant aux spécialités disponibles dans les programmes pédagogiques du secteur de la formation.

R.N