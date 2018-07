Conférence mondiale du gaz: Entretiens entre Guitouni et plusieurs hauts responsables américains à Washington

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a pris part à la 27ème conférence mondiale du gaz, tenue récemment à Washington, qui a réuni les P-dg des grandes compagnies énergétiques mondiales, de hauts représentants gouvernementaux, des membres du Parlement américain (Congress) et des décideurs politiques, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de son séjour, le ministre a eu de nombreuses entrevues, notamment avec les P-dg, respectivement, de Chevron, Mike Wirth, et d'ExxonMobil, Darren Woods. A l’occasion d’une réception organisée au Département d’Etat américain, M. Guitouni, accompagné de l’ambassadeur d’Algérie aux Etats-Unis, Madjid Bouguerra, et du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a successivement rencontré le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, et le Secrétaire à l’Energie, Rick Perry, avec lesquels il a abordé certains thèmes en rapport avec la Conférence sur le gaz ainsi que les relations bilatérales algérois-américaines, notamment dans le domaine énergétique. Le ministre de l’Energie s’est entretenu, par ailleurs, avec d’autres hauts responsables américains. Il a ainsi rencontré le Secrétaire adjoint à la gestion des terres et des minéraux pour les Etats-Unis, Joe Balash, au siège du Département de l’Intérieur américain. Au Département d’Etat américain, le ministre a rencontré Mme Joan A. Polaschik, sous-Secrétaire adjointe principale du bureau des affaires proche-orientales (et ex. ambassadrice des Etats-Unis en Algérie), ainsi que le sous-Secrétaire du Bureau des ressources énergétiques, Francis R. Fannon. Les parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines, notamment dans le domaine énergétique ainsi que les voies et moyens de les renforcer en attirant plus d’investisseurs américains en Algérie et en partageant les expériences et le savoir-faire. Les parties ont notamment parlé des perspectives d’affaires et d’investissement en faveur d’un partenariat entre Exxon Mobil et Sonatrach. Devant ces hauts responsables américains, le ministre de l’Energie a appelé les entreprises américaines à saisir les opportunités d’investissement en Algérie et a mis en avant les perspectives prometteuses qui s’offrent aux investisseurs dans le domaine énergétique, précise le communiqué. A ce propos, M. Guitouni a rappelé que l’Algérie est un pays émergent, en pleine croissance, offrant de nombreuses opportunités pour le doing business dans divers secteurs grâce aux réformes engagées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. "L'attractivité du secteur des hydrocarbures algérien est réelle et les perspectives de rentabilité sont élevées", a ajouté le ministre. M. Guitouni a également annoncé la volonté de l’Etat algérien d’amender la loi sur les hydrocarbures par l’introduction de nouvelles dispositions sous forme de mesures d’encouragement en faveur du partenariat et en vue d’assurer une meilleure attractivité. "Nous travaillons à rendre notre réglementation flexible de façon à encourager les investissements aussi bien dans l’amont que dans l’aval pétrolier et gazier sur la base du principe gagnant-gagnant. Les nouvelles conditions permettront d’encourager les investissements dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables ainsi que les hydrocarbures", a-t-il déclaré Il y a lieu de noter qu’en marge de cette conférence, le ministre de l’Energie a visité le stand d’exposition Algérie. Le ministre "a montré sa satisfaction quant à l’engouement que manifestent les grandes compagnies pour l’Algérie, notamment les compagnies américaines", souligne le communiqué. Cet intérêt dénote, a déclaré le ministre, "du changement et de la dynamique actuelle du secteur de l’énergie et des perspectives d’affaires et d’investissement en Algérie". Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), la Conférence mondiale du gaz triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.

A.A