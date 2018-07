Communique : AXA Assurances Algérie consolide les fondations de son développement futur

En 2017, AXA Assurances Algérie a enregistré une croissance de 34% de son chiffre d’affaires par rapport à 2016, ce qui correspond à une croissance 10 fois plus importante que le marché, qui a progressé de 3 %.

AXA Assurances Algérie renforce ainsi son positionnement et devient le 7ème acteur du marché (dommages et vie). Le chiffre d’affaires agrégé des deux sociétés est de 5.5 MDA et se réparti de la façon suivante :

•AXA Dommages : 3.066 MDA, soit +19% par rapport à 2016 versus +2% pour le marché

•AXA Vie : 2.469 MDA, soit +59% par rapport à 2016, ce qui permet à AXA Algérie d’être le leader sur le marché de l’assurance Vie

2017 a été une année importante pour AXA Algérie en termes d’investissements, et qui a permis de consolider les bases nécessaires à son développement futur. Un nouveau département informatique a été créé et un transfert de compétences a été réalisé entre les équipes régionales d’AXA et AXA Algérie. De plus, nous avons aménagé un nouveau siège permettant de regrouper l’ensemble nos équipes dans un espace moderne facilitant le co-working. 2017 a aussi été l’année ou nous avons passé en revue et optimisé notre portefeuille, avec des impacts différents sur nos deux sociétés : AXA Assurance Dommages enregistre une hausse de son chiffre d’affaires ainsi qu’une forte amélioration de son résultat technique:

•Un ratio combiné à : 98%, en amélioration de 8 points par rapport à 2016 et un résultat net positif de +24 Mda

AXA Assurance Vie : Séparation volontaire de 30% de notre portefeuille présentant une sinistralité aggravée.

•Un ratio combiné à 123% soit une dégradation de 29 points par rapport à 2016 avec un résultat négatif de 520 Mda

Notre effort de sélectivité en matière de souscription porte ses fruits : nous avons amélioré notre sinistralité sur le premier semestre 2018 dans toutes nos lignes d’activités. Nous continuons notre stratégie de développement ciblée grâce à un pilotage rigoureux de la souscription et des frais généraux, tout en continuant à investir dans le développement de notre réseau de distribution, de nos offres produites, dans la formation des équipes et les systèmes d’information afin d’améliorer encore le service apporté à nos clients et de passer d’un rôle de payeur à un rôle de partenaire pour les années à venir.