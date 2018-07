Pétrole: Le prix du panier de l'Opep à 74,62 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi mardi à 74,62 dollars, a indiqué mercredi cette Organisation sur son site web. Lundi, le prix du panier de référence du brut de l'Opep était de 75,28 dollars, a précisé la même source.

Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole: le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Oriente ( Equateur), Zafiro ( Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine(Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Mardi, les cours de l'or noir ont terminé en légère hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a terminé à 77,76 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 46 cents par rapport à la clôture de lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'août a terminé à 74,14 dollars contre 73,94 la veille, après avoir touché 75,27 dollars en séance, à son plus haut depuis novembre 2014. Après la dernière réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Arabie saoudite avait évoqué une hausse de la production de un million de barils par jour pour l'Organisation et ses partenaires, dont la Russie. Selon un communiqué du ministère russe de l'Energie publié mardi, le ministre Alexandre Novak et son homologue saoudien Khaled al-Faleh se sont entretenus au téléphone et ont réaffirmé un objectif d'un million de barils par jour de hausse. Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse qui vise à retirer du marché 1,8 millions de barils/jour (1,2 millions barils/jour pour les membres de l’Opep, 0,6 million barils/jours pour les producteurs hors Opep). D'autre part, les pays producteurs comptent discuter des évolutions du marché pétrolier suite à cette décision, septembre prochain à Alger, dans le cadre de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep-non Opep (JMMC). L'Organisation avait accepté, pour la première fois depuis 2008, d’ajuster sa production de 1,2 million de barils par jour (Mb/ j) afin de stabiliser le marché mondial de l'or noir. Des pays producteurs non membres de l'Opep, dont la Russie, avaient joint cet accord en réduisant leur production totale de 600.000 b/j. Cet accord Opep-non Opep a été prolongé jusqu'à fin 2018 lors de la réunion de l'Organisation tenue en novembre 2017.

T.A