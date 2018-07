Energie: Sonatrach effectue un exercice de simulation de lutte contre la pollution marine et le feu

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a effectué mardi, à travers sa filiale Société de gestion et d’exploitation des terminaux marins à hydrocarbures (STH), un exercice de simulation de lutte contre la pollution marine et le feu au niveau du port pétrolier de Bejaïa, a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Cet exercice s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la réactivité des dispositifs de réponse de Sonatrach aux situations d'urgence, a-t-elle expliqué. Le scénario de l’exercice a simulé une fuite importante de pétrole brut, provoquant une pollution marine, suivie d’un incendie au niveau du site, occasionnant plusieurs victimes, détaille la même source.

Pour cet exercice de simulation, plusieurs intervenants du groupe Sonatrach ont été mobilisés avec la participation de l’Entreprise portuaire de Bejaia (EPB), des garde-côtes, de la Protection civile, de la Sûreté nationale, des Directions de l’environnement et de la Santé publique. Ainsi, cette opération a permis au groupe pétrolier de mettre en oeuvre et de tester l’efficacité de son Plan d’intervention interne (PII) et de son Plan d’assistance mutuelle (PAM) pour le renforcement de son dispositif de réponse aux situations d’urgence et de crises, ainsi que la coordination avec les intervenants externes.

APS