Transport aérien : Tassili Airlines inaugure une nouvelle desserte reliant Oran à Strasbourg

La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a lancé jeudi une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg (Nord-est de la France), en desserte estivale assurée jusqu’au mois de septembre prochain.

Cette desserte estivale sera donc assurée à raison d’un vol hebdomadaire, et ce chaque jeudi jusqu’au 6 septembre 2018, avec possibilité de pérennisation pour en faire un vol régulier, s’ajoutant aux lignes Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg que TAL assure. Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a décollé depuis l’Aéroport "Entzheim" de Strasbourg vers l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran, avec à son bord, le P-dg de TAL, Belkacem Harchaoui et des ressortissants algériens établis en France, ravis de ce nouveau service facilitant leurs déplacements vers le pays. Après l’arrivée à l’aéroport d’Oran, le vol repart vers l’aéroport de Strasbourg puis rejoindra l’Aéroport Houari Boumedienne d’Alger. A noter que Strasbourg est la capitale de région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (la région Grand-Est), située au nord-est de la France, près de la frontière franco-allemande. "Nous avons décidé d’ouvrir cette ligne à l’occasion de la saison estivale. Nous venons accompagner nos compatriotes installés dans la région de la Loraine pour venir en Algérie passer les vacances et rencontrer leurs familles ", a déclaré le P-dg de TAL à la presse, en marge de l’inauguration de cette nouvelle ligne à l’Aéroport Entzheim de Strasbourg, et ce, en coïncidence avec la fête nationale d’indépendance. En fait, a-t-il expliqué, il s’agit d’un prolongement de la ligne Alger-Strasbourg vers Oran, puis il y a un retour sur Strasbourg pour regagner Alger. TAL, qui est une filiale de Sonatrach spécialisée dans le charter pétrolier, a ouvert cette ligne, en marge des vols vers le Sud algérien, en collaboration avec Mme la consule générale d’Algérie à Strasbourg, Mme. Houria Yousfi, a souligné M. Harchaoui. "Nous commencerons par un vol par semaine, puis TAL va acquérir trois (3) Boeings 737-800 à partir du mois de septembre, qui seront destinés en premier lieu au charter pétrolier, mais il y aura du potentiel pour renforcer cette ligne", a fait savoir le P-dg de TAL. Et d’ajouter, " Nous allons pérenniser cette ligne puisque il y a une forte demande de la part de nos ressortissants qui veulent rejoindre la région de l’Ouest algérien". A une question de journalistes concernant les tarifs du service sur cette nouvelle ligne, M. Harchaoui a signalé que ces tarifs sont étudiés les estimant "à la portée de tous nos compatriotes". Concernant l’ouverture d’autres lignes internationales, le même responsable a expliqué à la presse que TAL s’atèle d’abord à renforcer les lignes déjà existantes, notamment celles de Nantes et de Strasbourg. Il a cependant noté que la priorité de TAL est d’assurer le Charter Pétrolier au Groupe pétro-gazier national Sonatrach. Pour sa part, la Consule générale d’Algérie à Strasbourg a déclaré :" Nous avons travaillé avec TAL depuis pratiquement une année pour la réalisation et la concrétisation de cette liaison". Elle a, de même, noté qu’il y a une forte présence de la communauté algérienne, pas seulement en Alsace, mais également dans la région du Grand-Est de la France qui pourront profiter de ce vol pour rejoindre l’Ouest de l'Algérie. "C’est une bonne opportunité d’assurer cette liaison sachant que Strasbourg est une capitale européenne. C’est également encourageant pour les opérateurs économiques et investisseurs alsaciens qui pourront intervenir et investir en Algérie ", a ajouté Mme. Yousfi. Selon elle, au niveau de l’Alsace regroupant deux départements, à savoir le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la communauté algérienne établie représente pratiquement 55.000 ressortissants, alors qu’ils avoisinent les 300.000 ressortissants à travers l’ensemble de la région du Grand-Est. D’autre part, elle a ajouté qu’il existe un jumelage entre les deux villes, Oran et Strasbourgs, notant que cette destination les reliant directement permettra de renforcer les liens et l’accord de partenariat entre les deux parties.

Une desserte qui réjouit bon nombre de ressortissants algériens

Enthousiasmés, les passagers de ce premier vol inaugural Strasbourg-Oran ont accueilli avec joie ce nouveau service se disant soulagés de faire le voyage vers l’Algérie directement de l’aéroport de Strasbourg, qui est proche de leurs demeures respectives. Souhila, jeune mère de 3 enfants d’origine oranaise et habitant à Strasbourg, s’est dite ravie de pouvoir rentrer à sa ville natale, directement depuis Strasbourg au lieu de se déplacer jusqu’à Paris, Lyon ou même jusqu’à Francfort (en Allemagne) ou en Belgique pour prendre le vol vers Oran, comme elle le faisait depuis longtemps. "Franchement ceci est réjouissant, parce qu’avant nous trimions beaucoup avec les enfants en bas âges et les bagages lors de nos voyages estivaux annuels vers le pays. Pour sa part, Abdelkrim, un autre passager à bord de ce même vol a dit " je me rends deux ou trois fois par an en Algérie (..), cette ligne va sûrement me permettre de le faire d’avantage. Avant, je regagnais Oran parfois par Mulhouse, Paris ou Lyon". Quand à Samira, accompagnée de l’ensemble de sa petite famille, elle raconte :" nous prenions toujours le vol depuis Mulhouse ou Francfort et puis là, nous avons fait à peine 30mn de la maison à l’aéroport d’Entzheim. C’est donc un grand soulagement pour nous. J’espère que ça va durer et que ce ne sera pas proposé que durant l’été". A l’arrivée, le vol a été accueilli par le wali d’Oran, ravi de ce nouveau service presté aux habitants d’Oran mais aussi de l’ensemble des wilayas mitoyennes. A noter, TAL assure plusieurs vols nationaux et internationaux, à savoir, Alger-Paris, Alger-Nantes, Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg. La compagnie a également relancé depuis le 2 juillet courant sa desserte Alger-Marseille, et ce, à raison de deux vols par semaine, les lundis et les jeudis, a-t-on appris sur place.

