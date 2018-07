Alimentation: Tendance baissière des prix mondiaux alimentaires en juin

Les prix mondiaux de la majorité des produits alimentaires ont enregistré, pour la première fois, une baisse en juin dernier, et ce, sur fond de tensions commerciales mondiales, a indiqué un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié sur son site web.

L'indice FAO des prix des produits alimentaires a ainsi affiché une moyenne de 173,7 points en juin, soit une baisse de 1,3% par rapport à son niveau de mai. Ce recul s’explique notamment par des cotations de prix plus faibles pour le blé, le maïs et les huiles végétales, y compris celles fabriquées à partir des graines de soja, précise la même source. L'Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires. Exceptés les prix du riz qui ont augmenté, l'Indice FAO des prix des céréales a baissé de 3,7% en juin. Malgré des perspectives de production défavorables pour les principales céréales, dans l'ensemble, les prix mondiaux du maïs et du blé ont accusé de "fortes baisses", reflétant ainsi une aggravation des tensions commerciales. Les prix des huiles végétales ont connu la même tendance baissière (-3%) depuis mai pour atteindre son plus bas niveau en l'espace de 29 mois. Ainsi, les prix de l'huile de palme, de soja et de tournesol ont tous chuté. L'aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a fortement influencé les prix d'exportations américains, à commencer par les graines de soja, et avec le dollar qui a exercé une nouvelle pression négative. L'Indice FAO des prix du lait a baissé de 0,9%. En revanche l'Indice FAO des prix de la viande a légèrement augmenté depuis le mois de mai. Il en est de même pour l'Indice des prix du sucre qui ont connu un bond de 1,2 %, renversant la donne après six mois de baisse consécutive, en raison des inquiétudes liées à des conditions climatiques sèches au Brésil, le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde. La FAO prévoit également une chute de la production et des stocks de céréales cette année, l'estimant à présent à 2.586 millions de tonnes, soit 64,5 millions de tonnes ou 2,4% de moins que la production record atteint en 2017. Les nouvelles projections publiées dans le Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales prévoient donc une baisse de 24 millions de tonnes par rapport au mois dernier, reflétant surtout des prévisions de production moins importantes pour le blé dans l'Union européenne et pour le blé et les céréales secondaires en Russie et en Ukraine. Quant à la consommation de céréales à travers le monde, elle devrait atteindre les 2.641 millions de tonnes en 2018/2019. La demande devrait dépasser la production aussi, les stocks mondiaux de céréales accumulés pendant les cinq dernières saisons devront être revus à la baisse, et ce, d'environ 7% par rapport à leur niveau de début de saison. Cela devrait avoir pour effet de faire baisser le ratio stock-utilisation de céréales de 27,7%, marquant ainsi sa première diminution en l'espace de quatre ans (en baisse de 30,6%) bien que toujours au-dessus de la baisse record de 20,4% enregistrée lors de la saison 2007/2008. Les stocks de maïs devraient particulièrement diminuer tandis que les stocks de riz pourraient augmenter pour la troisième année consécutive. Le commerce mondial de céréales devrait également demeurer solide dans l'ensemble en 2018/19, proche du niveau record atteint en 2017/2018.

APS