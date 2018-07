Algérie- Arabie Saoudite : Présentation des opportunités d'investissements en Algérie à Riyadh

Une Journée sur l'investissement en Algérie se tiendra le 9 juillet en cours à Riyadh (Arabie Saoudite), a indiqué l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI) sur son site web.

Organisée par l’ANDI en collaboration avec l'Autorité générale de l'Investissement en Arabie Saoudite (SAGIA), cette rencontre se tiendra dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations issues des travaux de la 13ème session de la Commission mixte algéro-saoudienne tenue en avril dernier dans la capitale saoudienne a, pour sa part, précisé la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (Caci) sur son site électronique. Cette journée verra la participation de représentants institutionnels, des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays, a ajouté la Caci. Elle sera consacrée à la présentation des opportunités d'investissements et de partenariat en Algérie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des énergies renouvelables, du tourisme et des TIC. Il s'agira également de présenter des offres de projets par les entreprises algériennes participantes à cet événement. Selon l'Autorité générale de l'Investissement en Arabie Saoudite, citée par l’Agence de presse saoudienne (SPA), cette rencontre permettra également d’ouvrir de nouveaux horizons à la coopération entre les hommes d’affaires des deux pays. Elle vise notamment à "intensifier et approfondir davantage les relations de partenariat algéro-saoudiennes, et ce, à la lumière de la nouvelle politique de l’Algérie visant à encourager le partenariat étranger ainsi que du mouvement économique que connaît aujourd’hui l’Arabie Saoudite titre de sa stratégie 2030", précise l’Agence de presse saoudienne. Cette initiative "permettra d’intensifier les relations économiques entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite, de donner un nouvel élan aux échanges commerciaux et aux investissements et de les hisser au niveau de leurs attentes", a précisé encore la même source. Pour rappel, la 13ème session de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue en avril dernier à Ryadh, a été consacrée à l'évaluation de coopération bilatérale et à l'indentification des perspectives de coopération entre les deux pays. En marge des travaux de cette commission mixte, la 11ème édition du Conseil algéro-saoudien des hommes d'affaires a été co-organisée par la Caci et le Conseil saoudien des chambres de commerce.

APS