The Graduate Fair &The Pro Trainee Fair : 7ème édition Avec ou sans le BAC…tu es gagnant !

Le Salon du Lycéen et de l’Etudiant algérien « The Graduate Fair » qui se trouve à sa 7ème édition, se tiendra parallèlement à la deuxième édition du salon de la formation professionnelle « The Pro Trainee Fair » les 14 et 15 Juillet prochain au Palais de la Culture Moufdi ZAKARIA à Alger.

Organisé par l’agence de communication spécialisée dans la formation et le marketing RH The Graduate, et NetBeOpen plateforme spécialisée dans les Solutions de gestion pour les établissements de formation. Ce rendez-vous exceptionnel se veut un espace à la fois convivial et professionnel permettant la rencontre d’un très large éventail d’acteurs de la formation, et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de conseils et d’orientation.Ainsi, de par la diversité et le nombre d’organismes exposants, algériens et étrangers, publics et privés, les deux salons tenus en simultané proposent une multitudes de formules adaptées à des besoins pointus, et constituent surtout une occasion de découvertes, parfois décisives pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter. C’est aussi l’espace privilégié pour un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels que le Royaume Uni, le Canada ou les Etats Unis…

L’ANPE invitée d’honneur du salon du lycéen et de l’étudiant algérien

The Graduate Fair, bénéficie du soutien de l’Association Nationale des Parents d’Elèves (ANPE), qui tiendra un espace d’exposition et animera une conférence portant sur l’orientation en marge du salon. Participation nationale et étrangère : un concentré d’organismes prestigieux à l’écoute !

Plusieurs Ecoles, instituts et centres de formation nationaux sont présents tel le partenaire officiel du salon MDI-Algiers Business School, qui est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie, ainsi que l’université Houari Boumediene, l’INSIM Alger : le plus grand institut de formation et de conseil et le premier institut certifié en Algérie (ISO 9001), l’EM ex TEMA, l’IMAA (Institut de Management Algéro Américain), le Centre International de Presse (CIP), à travers son Centre de Formation dans les Métiers de l'Audiovisuel (CFMA) et Fly Fra Academy, pour ne citer que ceux-là.

Côté écoles étrangères, plusieurs pays au RDV !

Au Pavillon étranger notons la présence de pays tels que la République de Chypre, la Tunisie, la Russie, la Roumanie, la Suisse,le Royaume Uni, les Etats Unis, l’Irlande, le Canada, les Pays Bas…. Parmi les grandes écoles et universités étrangères qui seront présentes, il y a lieu de retenir de la Suisse : l’école hôtelière Glion & Les Roches qui est l’un des établissements les plus cotés au monde. De la Tunisie : l’Université Centrale de Tunis et l’université Libre de Tunis. De Russie : le Groupement d’Universités d’Etats Russes « RACUS » qui est en charge de 21 universités. De Chypre : Near East University. Il y aura également, sur le plan international Education First (EF) et SA Study Abroad qui proposent des programmes d’études universitaires à l’étranger, des séjours linguistiques et des échanges culturels.

Un programme de conférences pour de meilleures orientations en faveur des étudiants & des parents d’élèves

Le Salon prévoit tout un programme de conférences/ ateliers au profit des visiteurs (lycéens, étudiants et parents d’élèves), animés par des professionnels du développement personnel, sur la réussite professionnelle et l’orientation scolaire. Citons, entre autres, l’atelier/ conférence de Mme Fettouma KEMACHOU spécialiste du coaching de vie, coaching parental et le coaching scolaire, qui interviendra sur les thèmes : « Avec ou sans le BAC tu es gagnant ! » ou encore « Le rôle des parents dans la motivation de leurs enfants à s’inscrire à l’université ». Pour ces ateliers/ conférences, Madame KEMACHOU utilise des jeux ludiques et des jeux de rôle. Notons aussi la participation des clubs universitaires scientifiques et culturels afin d’animer des ateliers et workshops sponsorisés par ETUDZ plateforme de cours et examens en ligne et acteur majeur du milieu estudiantin en Algérie.

A noter qu’une prochaine édition est prévue du 07 au 15 novembre 2018, il s’agit de la caravane d’Automne, qui concernera les villes de Tlemcen, Oran, Alger, Sétif, Constantine et Ouargla.