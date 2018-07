Tourisme : Plus de 22.000 touristes ont visité Alger de janvier à juin 2018

Plus de 22.000 touristes de différentes nationalités ont visité la wilaya d'Alger depuis début 2018 jusqu'à juin dernier dans le cadre de voyages touristiques, a indiqué le directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour.

Concernant le thème "Le tourisme et Alger comme destination pour les touristes étrangers", M. Mansour a déclaré à l'APS que la wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22.000 visiteurs jusqu'à juin 2018, ajoutant que la plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. Le responsable a ajouté qu'Alger "deviendra dans le futur une destination touristique par excellence" grâce aux améliorations et changements survenus récemment dans le cadre du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à 2035, faisant remarquer que le nombre de touristes susmentionné (22.000) ne reflétait pas le nombre réel des touristes ayant visité Alger. Selon le directeur du tourisme, le nombre de touristes ayant visité dépasse de loin les chiffres avancés par la direction du tourisme de la wilaya d'Alger qui détient uniquement les statistiques des touristes qui ont obtenu un visa d'entrée en Algérie par le biais d'agences de voyage, tandis que ceux ayant obtenu un visa d'entrée par le biais de consulats ne figuraient pas dans ces statistiques. Le nombre de nuitées des touristes étrangers passées dans les d'Alger ont atteint 220720 nuitées (depuis le début de l'année jusqu'à juin dernier), ce qui laisse présager les bonnes recettes en devise réalisées par ces hôtels. Le responsable de wilaya a affirmé que 581 demandes de visas ont été déposées par des étrangers désirant visiter la capitale en touriste. "La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et constitue la destination privilégiée de tous les touristes", a indiqué M. Mansour, soulignant que "le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation, avec la réhabilitation les activités artisanales", ce qui augmentera, selon le même responsable, le nombre de visiteurs étrangers. Il a annoncé par ailleurs, l'ouverture de trois établissements hôtelleries en 2018 dans les communes de Chéraga, Dely Brahim et Bab Ezaouar afin d'améliorer les prestations offertes aux touristes, ajoutant que 7 autres établissements hôtelleries (de 3 à 5 étoiles), seront ouverts prochainement à Bab Ezaouar, Ben Aknoun, Ain Beniane, Krim Belkacem et Dar El Beida avec une capacité d'accueil de 3300 lits. La wilaya d'Alger compte 30 établissements hôtelleries proches des plages, d'une capacité d'accueil de 9.000 lits, tandis que le nombre total des hôtels dans la wilaya est de 180 hôtels avec une capacité d'accueil 20.000 lits. Concernant la non conformité des prix proposés en Algérie avec ceux proposés en Tunisie ou dans d'autres pays (des prestations concurrentielles avec des prix bas), le responsable a proposé "de faire une étude comparative avec les pays voisins par des spécialistes en la matière pour trouver les solutions adéquates", afin d'encourager le tourisme intérieur. Les 750 agences de voyages qui se trouvent à Alger, n'accordent pas un grand intérêt à la promotion du produit local (le tourisme intérieur) en dépit des atouts touristiques dont disposent toutes les wilayas du pays, ajouté M. Mansour.

R.N