Transport maritime: Inauguration de la ligne maritime des voyageurs Alger Centre-Tamentfoust

L'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a lancé mardi une nouvelle traversée maritime de voyageurs au large des côtes algéroises reliant Alger-Centre à Tamentfoust (wilaya d'Alger).

D'une durée de près de 30 minutes, cette traversée inaugurale a été réalisée à partir du Port d'Alger à bord du High Speed Craft (HSC), dénommé Badji Mokhtar II, conçu pour le transport maritime de proximité. Avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 42 km/h, le HSC Badji Mokhtar II a largué les amarres à 8h30 avec 26 passagers à bord au niveau de la Pêcherie du Port d'Alger, pour atteindre les quais de Tamentfoust à 9h. D'une capacité totale de 206 passagers, Badji Mokhtar II, climatisé et doté de la connexion internet wifi, sera renforcé par un autre HSC à partir de la semaine prochaine en vue d'assurer 16 traversées par jour, soit 8 traversées en aller-retour pour chacun des deux HSC, selon les explications de responsables de l'ENTMV présents à cette traversée inaugurale. Une fois le second navire mis en exploitation sur cette traversée, le premier départ se fera simultanément à partir des deux ports à 8h alors que le dernier départ se fera à 19h. En attendant, les traversées se feront durant la semaine en cours à raison de 8 par jour. Ce service offert à l'occasion de la saison estivale permet de contribuer à désengorger les routes d'Alger et d'offrir aux voyageurs un service alternatif plus confortable et plus agréable sur le plan touristique. Selon les mêmes responsables, l'ENTMV a introduit ce service après avoir constaté que "beaucoup de gens se plaignent des embouteillages sur les routes reliant Alger à Tamentfoust, mettant parfois jusqu'à 3 heures sur la route avec des prix de taxis relativement importants". Avec ce service qui dure de 20 à 30 minutes, les gens font ce trajet sous forme de balade en mer avec des tarifs de 250 DA pour les adultes et de 100 DA pour les enfants de moins de 12 ans, sachant que ces tarifs sont subventionnés par l'Etat. Par ailleurs, le Directeur du transport maritime urbain au sein de cette entreprise publique, Said Mohellebi, a indiqué à la presse, lors de cette traversée inaugurale, que ce service, pour l'instant estival, pourrait être assuré au-delà de septembre si les conditions météorologiques le permettraient. Lors de cette traversée inaugurale, Yacine, âgé 11 ans, a voyagé pour la première fois par voie maritime. Venu d'Adrar avec son père, il peaufine ainsi son voyage touristique à Alger avec cette expérience nouvelle qu'il compte refaire bientôt avec le reste de sa famille. Pour sa part, Badra, retraitée de 56 ans, a opté pour ce mode de transport pour faire son shopping dans les ruelles algéroises avant de regagner son domicile à Tamentfoust. Elle avoue en faire, désormais, une "nouvelle habitude" pour se rendre à Alger-Centre afin d'y faire ses emplettes. Selon elle, cela est également une aubaine pour les jeunes qui peuvent ainsi rejoindre plus facilement les plages de Tamentfoust en été. Quant à Brahim, accompagné de son épouse Houria, il est monté à bord du navire pour "faire l'expérience d'une balade en mer": Une simple curiosité qui s'est avérée, selon lui, "bienfaisante". A noter que l'ENTMV a également lancé, la semaine dernière, une traversée similaire à l'ouest du pays reliant Oran-ville à Ain El Turk avec des navires affrétés d'une capacité d'environ 640 passagers.

A.A