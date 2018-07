ADPIPME: Les missions de la nouvelle Agence de développement des PME définies par un décret exécutif

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPIPME) a été publié dans le Journal officiel no 39.

Placée sous la tutelle du ministre chargé de la PME, cette agence dispose, au niveau local, de centres d’appui et de conseil et de pépinières d’entreprises. L’Agence assure la mise en oeuvre de la politique de développement des PME, en matière d’émergence, de croissance et de pérennisation des PME en coordination avec les secteurs concernés. A ce titre, elle est chargée d’encourager la densification du tissu des PME à travers, notamment le développement de la culture entrepreneuriale, l’accompagnement des porteurs de projets, l’incubation et l’hébergement des PME en phase de création et l’accompagnement des PME auprès des banques et établissements financiers. Elle est également chargée d’appuyer l’innovation, la recherche et le développement au sein des PME, ainsi que les start-up et mettre en oeuvre les programmes de modernisation des PME, visant l’amélioration de leur compétitivité. Les missions de l’agence consistent, en outre, à appuyer le développement de la sous-traitance, l’encouragement de l’émergence d’un environnement favorable à la création et au développement des PME à travers le soutien aux différents types de réseaux des PME, la promotion de l’expertise et du conseil au profit des PME et la réalisation d’études économiques. En matière de facilitations d’accès des PME aux commandes publiques, l’agence entreprend les actions de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des institutions publiques. Par ailleurs, elle est chargée d’appuyer l’internationalisation des PME à travers l’aide à l’exportation de leur produit, le transfert technologique et les partenariats. Le rôle de l’Agence est aussi d’appuyer les PME en difficultés en raison d’insuffisances en termes d’organisation, de gestion financière ou de positionnement sur le marché. Le même texte définit également l'organisation et le fonctionnement de cette nouvelle agence consacrée aux PME. En outre, ce décret exécutif note que l'Agence nationale de développement des PME (Andpme), les pépinières d'entreprises créées conformément au décret de 2003 relatif au statut-type de ces pépinières, ainsi que les Centres de facilitation des PME sont dissous. En conséquence, c'est l'ADPIPME qui se substitue en droits et obligations à ces derniers Par ailleurs, un autre décret exécutif paru au même journal officiel a apporté des modifications au décret de 2016 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds national d’appui au développement des PME, à l'investissement et la promotion de la compétitivité industrielle.

R.N