Catastrophes naturelles: Lancement à Alger d'un plan directeur de résilience urbaine

Un plan directeur de résilience urbaine (PDRU) au profit de la Capitale ayant pour ambition la réduction de risques en cas de catastrophes naturelles ou autres, a été lancé, mercredi à Alger, en présence de nombreux d'experts, dont des experts algériens établis à l'étranger.

Initié par la wilaya d'Alger, en collaboration avec les services d'EMI (Earthquakes and Megacities Initiative), organisme scientifique (basé aux Philippines) ayant mis au point cette procédure et réalisé des travaux similaires dans des mégapoles internationales à l'instar d'Istanbul en Turquie et Dakka au Bangladesh, ce PDRU vise à développer la résilience d'Alger et sa capacité de réduire l'impact d'une catastrophe, à la fois sur les vies humaines et sur les biens. "Ce PDRU, premier du genre en Algérie, ne vise pas seulement en cas de catastrophes (séismes, inondations, glissements de terrains etc.) la réduction des pertes en vies humaines dans la wilaya d'Alger, mais aussi, à pouvoir rétablir rapidement toutes les fonctions permettant la continuité des activités de l'Etat", a souligné M. Fouad Bendimerad, président et Chef de projet EMI, lors de la cérémonie du lancement du PDRU. "En vue d'assurer la pérennité de ce projet qui durera deux années, les spécialistes algériens d'EMI travailleront en étroite collaboration avec les experts algériens des différentes institutions nationales", a-t-il affirmé, ajoutant que "la réalisation de ce plan, permettra, tout en ayant les premiers résultats à court et moyen termes, d'assurer la résilience d'Alger à long terme". Basé sur une approche "participative" mobilisant aux cotés des autorités de la wilaya d'Alger, les responsables, les services de sécurité, les élus, les représentants des institutions techniques et scientifiques, la société civile, le secteur privé, les universitaires , les médias et autres acteurs concernés, le PDRU sera le résultat d'une collaboration entre les compétences nationales et les experts internationaux mondialement reconnus dans leurs domaines respectifs, a expliqué Me Azzeddine Bouadiaf, expert en "Géorisques" et en sismologie et expert international (EMI). Le PDRU fournira à la wilaya d'Alger, une vision commune d'une ville résiliente, une feuille de route réaliste pour la prise des décisions et la conduite des actions à moyens et long termes visant à réduire les risques ainsi que des mécanismes de programmation budgétaires des projets de réduction de risques, a-t-il indiqué.

