Energie: Quasi-stabilité de la production commerciale en 2017

La production commerciale de l'énergie primaire avait atteint 165,9 millions tonnes équivalent pétrole (MTep) en 2017 contre 166,18 MTep en 2016 (-0,2%), enregistrant ainsi une quasi-stabilité, a indiqué jeudi à Alger le Directeur des statistiques auprès du ministère de l'Energie, Mostefa Ismail.

L'évolution de la production commerciale de l'énergie primaire de l'électricité primaire, des combustibles solides (bois) et du gaz naturel a connu des hausses en 2017, alors que celle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du pétrole brut et du condensat a affiché des baisses relatives. En effet, en 2017, la production de l'électricité primaire (incluant la filière hydraulique) a doublé en passant de 80.000 Tep (336 GWh) en 2016 à 150.000 Tep (635 GWh) en 2017, en hausse de 86,3%, a précisé M. Mostefa lors d'une journée d'information du bilan énergétique national de 2017, en présence du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni. La production commerciale des combustibles solides (bois) a atteint 10.000 Tep (53.000 m3) en 2017 contre 6.000 Tep (31.000 m3) en 2016 (+72,2 %). Bien que légère, la hausse a également touché le gaz naturel dont la production s'est chiffrée à 91,28 MTep en 2017 (96,6 milliards de m3) contre 89,73 MTep (95 milliards de m3) en 2016 (+1,7 %). "La hausse de production du gaz naturel a compensé partiellement la baisse de production des liquides (pétrole et GPL) dans le sillage de l'application de l'accord de réduction de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)", a commenté M. Mostefa. La production commerciale du GPL aux champs a atteint 9,41 MTep (8 millions de tonnes) en 2017, contre 9,72 MTep (8,24 Mt) en 2016 (-3,2 %). De même, la production du pétrole brut a connu une baisse de 2,9%, atteignant 54,56 MTep (49,47 Mt) en 2017 contre 56,2 MTep (50,94 MT) en 2016. La baisse de la production a également concerné le condensat puisque la quantité produite s'est établie à 10,43 MTep (9,21 Mt) contre 10,45 MTep (9,23 Mt) en 2016 (-0,1%).

A.A