La croissance dans les pays en développement et à faible revenu (PDFR) s’est accélérée en 2017, mais il subsiste des écarts importants entre les pays très dépendants de leurs exportations de matières premières et les autres, selon une étude du FMI publié sur son site web.

Cette étude sur l'évolution et perspectives macroéconomique dans les PDFR est la quatrième d’une série consacrée à l’analyse des évolutions et des perspectives macroéconomiques des pays en développement à faible revenu (PDFR). Les PDFR sont des pays membres du Fonds dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à un certain seuil et dont les relations financières extérieures et les niveaux des indicateurs socioéconomiques sont insuffisants pour qu’ils accèdent au statut de pays émergents. Le groupe des PDFR compte 59 pays et représente environ un cinquième de la population mondiale et 4 % de la production mondiale. Le rapport réalisé par le FMI sur cette étude indique que la croissance se redresse lentement dans la plupart des pays exportateurs de matières premières, mais la médiane reste inférieure d’environ 2 % aux niveaux de 2010-14 dans les pays exportateurs de matières premières hors énergie (MPHE), et c’est encore plus net dans les quelques PDFR qui exportent des carburants. La croissance moyenne dans les pays non dépendants des exportations de matières premières demeure solide (de l’ordre de 6 %), avec des variations importantes d’un pays à l’autre. Un écart similaire sépare les exportateurs de matières premières des autres pays en ce qui concerne les résultats budgétaires depuis 2010-14, encore que les contraintes budgétaires s’accentuent (et les niveaux de la dette augmentent) plus largement dans tous les PDFR. Des difficultés sont apparues dans le secteur financier en environ 30 % des pays, les exportateurs de matières premières étant toujours les plus concernés. Les principaux facteurs de cette évolution étaient la détérioration de la qualité des portefeuilles de prêts et des conditions financières, souvent liée à l’affaiblissement des positions budgétaires. Dans la très grande majorité des cas, le problème des banques en difficulté a été géré par les autorités nationales sans trop grever les budgets. Dans le futur, la croissance moyenne devrait s’établir à 5,2 % en 2018 dans les PDFR, contre 4,7 % en 2017. Les soldes budgétaires devraient légèrement s’élever chez les exportateurs de matières premières et rester inchangés ailleurs

