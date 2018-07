Tourisme: Le complexe touristique "Les Sables d'or" sera prêt avril 2019

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé samedi à Alger que les travaux de réhabilitation et de modernisation du complexe touristique "Les Sables d'Or" (Zeralda) seront achevés avril prochain.

Lors d'une visite d'inspection et de travail dans ce complexe, le ministre a affirmé que "les travaux de réhabilitation et de modernisation de ce complexe qui comprend 200 chambres et près de 400 lits, seront achevés avril prochain", précisant que la durée de ces travaux, lancés depuis trois (03) mois, est estimée de 15 mois. M. Benmessaoud a saisi cette occasion pour s'assurer de la mise en oeuvre de la convention signée juin passé entre le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), la Fédération nationale des Hôteliers algériens et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Une convention qui permet, selon le ministre, aux adhérents de l'UGTA de bénéficier d'une remise allant jusqu'à 50% sur les tarifs adoptés actuellement par le complexe. A ce propos, le premier responsable du secteur a indiqué que près de 40 familles avaient bénéficié à ce jour de cette convention, révélant que 10.000 familles séjournent actuellement dans des hôtels à l'occasion de la saison estivale. S'agissant des prix de séjour aux complexes touristiques et hôtels, le ministre a fait état d'une baisse de 30 à 40%. Pour sa part, le PDG du groupe HTT, Lazhar Bounafaa a affirmé à l'APS que 72 hôtels relevant du groupe seront restaurés en 2019, ce qui donnera un nouvel élan au tourisme en Algérie, ajoutant que le groupe dispose d'une capacité d'accueil de 35.000 lits. La convention permet aux adhérents de l'UGTA de bénéficier des réductions allant jusqu'à 4500 DA sur les tarifs adoptés par les hôtels du groupe HTT, a rappelé son PDG.

S.A