Caisse nation ale de la mutualité agricole (Cnma) : Dépannage et remorquage automobile pour les assurés

Suite à une demande de plus en plus soutenue de la part de ses sociétaires, la CNMA en partenariat avec la société Algérie Touring Assistance – ATA - filiale d’Alliance Assurances a intégré cette garantie qui vise à procurer une prise en charge en nature, du véhicule assuré, du conducteur et des personnes transportées suite à une panne ou un accident 24h/24 et 7j/7.

« En cas de panne, cette garantie permet le remorquage ou le transport du véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche qualifié pour effectuer les réparations. A défaut, le véhicule sera remorqué ou transporté au garage du choix de l’assuré », lit-on dans un communiqué.La CNMA propose ainsi trois formules d’assistance tarifiées en fonction des étendues des garanties de chacune, à savoir la formule « Sir M’hanni » pour 500 DA dont le rayon de couverture à partir du point de l’immobilisation se limite à 50KM et le nombre d’intervention à 2 fois par an. La seconde formule nommée « Tranquillité » dont le montant de la prime d’assurance est de 2.000 DA dont le rayon de couverture à partir du point de l’immobilisation est élargi à 100KM et le nombre d’interventions passe à 5 fois par an. La troisième intitulée « Liberté » est proposée à 6 000 DA et ne pose aucune condition quant au nombre d’interventions (illimité) qui permet de bénéficier de ces prestations quel que soit le lieu de l’immobilisation du véhicule. Pour cette dernière formule, ce service peut aller jusqu’à la mise à disposition d’un taxi pour continuité du voyage ou retour à domicile ainsi que le gardiennage du véhicule ce qui permet une sérénité dans les déplacements. « Le contrat d’assurance Automobile avec l’acquisition de l’une des trois formules d’assistance Auto qu’offre la Mutualité Agricole permettra d’apporter une meilleure assistance technique, liée à l’immobilisation du véhicule. Le client peut également bénéficier d’une prise en charge des passagers en termes de transport et hébergement », explique la même source. Pour cela, la CNMA, à travers son partenaire, met en place un réseau de prestataires de services veillant au bien être de sa clientèle afin d’assurer un service de qualité et de proximité.Très facile à avoir et à solliciter, «… simple comme un coup de fil… », déclare le Directeur Général de la CNMA M Cherif Benhabiles. « À travers notre convention de services, notre partenaire met à notre disposition et celle du client des composants majeurs, à savoir, des téléconseillers et des superviseurs qualifiés… ». Soucieuse de l’accompagnement de ses clients lors de leurs déplacements, l’assistance automobile, qu’offre la CNMA, est une couverture complémentaire à celle de l’assurance auto, bien réfléchie pour offrir un maximum de confort et un meilleur rapprochement avec ses clients. « Notre offre pour le dépannage et le remorquage de véhicules est prise en charge par des professionnels formés et expérimentés » préciseM Benhabiles. «Nous nous engageons à réagir rapidement sur tout le territoire algérien et nous restons à la disposition de nos clients », promet-il.