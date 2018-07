Environnement: 600.000 tonnes de déchets ménagers collectées et 82 tonnes de pains récupérées durant le premier semestre de 2018

Environ 600.000 tonnes de déchets ménagers ont été collectées et une quantité de 82 tonnes de pain a été récupérée durant le premier semestre de 2018, ont indiqué lundi les deux responsables des deux entreprises spécialisées dans la collecte de déchets au niveau de la wilaya d`Alger, à savoir "NETCOM" et "EXTRANET".

Dans une déclaration à l'APS, Mme Nassima Yakoubi, responsable de la communication et du développement à NETCOM, a fait état de plus de 280.386 tonnes de déchets ménagers collectées au niveau de 26 communes dont 42.56 tonnes de pains rassis durant le premier semestre de 2018 (de janvier à juin). Le nombre de bennes affectés à la collecte et au tri des déchets avait dépassé le nombres de 8000. De son coté, le Directeur des études et du développement à "Extranet", Bouteldja Karim a indiqué que 302.682 tonnes de déchets ménagers ont été collectées dont 39,37 tonnes de pains rassis au niveau de 31 communes d'Alger par rapport à 2017 où 302.035 tonnes ont été collectées sur une superficie de 624.5 km², soit 81% de la superficie globale d`Alger , pour 2.200.000 habitants. S'agissant des statistiques relatifs au tri sélectif, la responsable de l'entreprise "NetCom" a précisé que plus de 1.770 tonnes de carton et 21 tonnes de plastiques ont été collectés à travers la mobilisation de plus de 80 centres de tri outre la mise en place de différentes bennes à poubelle à Alger (communes pilotes) et la mobilisation de 7 centres de récupération de déchets. Pour sa part, le directeur de l'entreprise "ExtraNet" a affirmé que "près de 990 tonnes de carton et de papier, 44,55 tonnes de plastiques et 22,72 tonnes de pneus ont été récupérés" révélant que "108 centres de tri ont été mis en place", lesquels regroupent les sites de recyclages de Hamiz et le centre de tri de Rouiba". Selon la même source, les agents d'intervention sur le terrain relevant de l'entreprise ExtraNet représentent 93% du nombre total des employés (plus de 5.200). Aussi, des camions de différentes catégories ont été mobilisés ce qui a permet à l'entreprise de moderniser ses moyens à travers, notamment l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion et le suivi des opérations.

