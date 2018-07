Promotion des exportations des produits agricoles: Un plan d'action soumis au Gouvernement en septembre

Un plan d'action devant impulser les exportations des produits agricoles sera présenté, septembre prochain, au Gouvernement, a indiqué, mercredi à Alger, le ministre du Commerce, Said Djellab.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les membres du premier Club algérien des exportateurs de produits agricoles, M. Djellab a précisé que le groupe de travail intersectoriel numéro 4 chargé de la formulation des procédures de promotion de l'exportation des produits agricoles, installé au terme des assises nationale de l'agriculture tenu en avril dernier et du conseil de Gouvernement mai dernier, s'emploi actuellement à l'élaboration d'un plan d'action qui sera soumis au gouvernement avant fin septembre 2018. S'agissant des objectifs du groupe de travail qui a tenu à ce jour cinq réunions, le ministre a rappelé la composition de groupes chargés notamment de la restructuration du fonds de la promotion de l'exportation, la mise en place d'une prime à l'export, l'élaboration d'une cartographie de produits agricoles et un tableau de production qui sera enrichi par le programme d'investissement agricole en vigueur, en sus du renforcement du volet logistique. Les groupes, ajoute le ministre, s'emploient à l'examen des voies et moyens à même de renforcer l'accompagnement lors des foires et salons à l'étranger avec l'installation de la commission nationale de la réactivation des programmes de manifestations économiques internationales ainsi que l'élaboration du cadre règlementaire pour l'octroi des autorisations aux exportateurs de produits agricoles, outre le développement du guide pratique de l'exportateur de produits agricoles qui est en cours de réalisation. Ces groupes s'attèlent également au lancement d'une plateforme numérique comportant les procédures et résolutions régissant l'exportation de produits agricoles et faciliter davantage les opérations de change lors de l'exportation, tout en renforçant les capacités nationales en matière de laboratoires d'analyses de ces produits, a-t-il poursuivi. Toutes les conditions seront réunies pour le lancement de l'exportation de produits agricoles locaux vers les marchés étrangers, a-t-il rassuré, faisant savoir que le gouvernement œuvre à la création d'un réseau de laboratoires pour faciliter l'accréditation et la collaboration avec le ministère des Affaires étrangères afin d'accompagner les responsables de l'exportation au niveau du pays hôte.

T.A