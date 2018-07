Technologie: Lancement officiel du nouveau OPPO smartphone Selfie Expert F7 avec une caméra frontale de 25 MP

C’est lors d’une cérémonie organisé le mercredi 18 juillet 2018, au Sheraton Club des Pins, qu’a été lancé le nouveau smartphone OPPO Selfie Expert F7 avec une caméra frontale de 25 MP

Lors de celle-ci, M. Mohamed Réda Maamir, DG adjoint d’OPPO Algérie, a dévoilé les contours de la politique d’OPPO qui vise à améliorer l’expansion de la marque, et cela avec de nouveaux plans, tel celui de l’ouverture prochaine d’une usine d’assemblage de smartphones en Algérie prouvant l’engagement de la marque en Algérie, toutefois sans aucune information supplémentaire concernant son emplacement et sa capacité de production. Celui-ci, en présidant au lancement du dernier smartphone de la série F « F7 » a précisé que : « Le OPPO F7 est monté en Algérie et est déjà mis sur le marché depuis le 7 juillet au prix de 59 900 DA. » M. Mohamed Réda Maamir s’est également exprimé au sujet des objectifs de la marque durant l’année 2018 concernant la pénétration du marché européen, sans oublier les différentes extensions de l’entreprise en Algérie avec le retour de la marque avec le slogan « raj3at likoum bi ayadi jazairia » à l’occasion du lancement de ce dernier bijou de la série F. Il précisera que « OPPO occupe aujourd’hui la quatrième place du marché de la téléphonie mobile ». Dernièrement, M. Andy SHY, directeur général d’OPPO pour la région Afrique et Moyen-Orient avait déclaré : « Notre priorité a toujours été d'apporter aux consommateurs algériens la meilleure expérience de photographie et de selfies possible. Grâce à notre série F Selfie Expert, nous avons obtenu une réponse extrêmement favorable sur le marché Algérien, en particulier auprès des jeunes. Avec le lancement du nouveau F7, nous allons renforcer notre position de "Selfie Expert et Leader" et d'afficher sincèrement notre ambition de nous maintenir à cette position sur le marché des smartphones. » Rappelant que le F7 est le premier smartphone au monde équipé d'une caméra à selfie frontale de 25 mégapixels dans l'industrie des smartphones. C’est également le premier téléphone à utiliser le capteur Sony 576 qui propose une fonction HDR (High Dynamic Range). Grâce au système HDR, les utilisateurs peuvent désormais obtenir exactement les mêmes photos que ce qu'ils voient à l’œil nu. En outre, grâce au capteur HDR, le réglage en temps réel sera optimisé même dans les cas où la luminosité ambiante est amenée à changer, ce qui aide l'appareil photo selfie à capturer davantage de détails pour un meilleur effet d'imagerie. Même lorsque vous photographiez en contre-jour, l’objet photographié ainsi que l'arrière-plan apparaitront toujours comme étant clairs et détaillés. Le F7 a également été équipé d'une batterie de 3400 mAh. Selon les tests effectués en laboratoires, l'utilisateur peut écouter de la musique pendant une durée ininterrompue estimée à plus de 33.5 heures, regarder des vidéos pendant 13.4 heures et jouer pendant 8.3 heures. En plus de sa batterie longue durée, le F7 utilise également l'intelligence artificielles AI pour gérer les ressources de la batterie afin de prévenir le drainage inutile d'énergie. Le gestionnaire AI apprendra et établira les habitudes d'usage de l'utilisateur à travers le temps, et gère éventuellement l'énergie pour un usage optimal. Le système suspendra ou arrêtera toute application inactive quand c'est nécessaire, ce qui laisse plus de ressources pour exécuter les tâches plus importantes au cours de la journée. Il est doté d’une RAM de 4 gigabits, une ROM de 64 gigabits, un processeur 8 core dont 2 core en intelligence artificielle. Le F7 est livré avec une nouvelle conception, la très renforcée ColorOS 5.0. Sous Android 8.1, il est également livré avec IA intégrée.

M.B.