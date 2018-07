Algérie Télécom : Lancement d'un service des demandes de ligne via Internet

Un service d'enregistrement de demandes de ligne fixe via Internet, vient d'être lancé par Algérie Telecom, qui invite ses clients à profiter de cette nouvelle prestation, indique samedi un communiqué de cette entreprise publique.

Pour effectuer la demande, la même source précise qu'il suffit de se rendre sur le site web d'Algérie Télécom, rubrique "demande de ligne fixe": www.algerietelecom.dz/fr/demande-na et remplir le formulaire d'inscription au service. Suite à cette opération, les clients d'Algérie Telecom reçoivent un e-mail de confirmation de l'inscription et n'auront plus à se déplacer aux agences commerciales pour effectuer une demande de ligne fixe. Ils sont, également, informés du résultat de l'étude de faisabilité, par e-mail. A travers ce nouveau service, Algérie Télécom "confirme son engagement à renforcer sa stratégie de proximité avec les clients afin de répondre au mieux à leurs attentes", souligne-t-on. Pour davantage d'informations, l'entreprise publique invite, par conséquent, ses clients, à visiter le site web: www.algerietelecom.dz, ou à prendre contact avec ses web conseillers sur la page Facebook d'Algérie Télécom: www.facebook.com/algerietelecomgroupe/. Par ailleurs, le monopole d’Algérie Télécom sur la fourniture d’accès Internet a pris officiellement fin, mercredi 6 juin, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécommunications. Le projet de loi introduit dans son article 101 l’obligation pour l’opérateur historique, à savoir Algérie Télécom, « dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes de dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs » indépendants, précise le texte publié au dernier Journal officiel. “L’opérateur historique titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour aménager ses infrastructures ainsi que ses locaux techniques existants afin de permettre aux demandeurs de dégroupage la colocalisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs services selon les possibilités objectives disponibles et moyennant rémunération”, ajoute le texte. Concrètement, si elle est respectée par Algérie Télécom -beaucoup de textes votés ces dernières années ne sont jamais appliqués- la nouvelle loi ouvrira la voie pour l’émergence de nouveaux fournisseurs d’accès à Internet (FAI), venant ainsi concurrencer directement la situation de monopole détenue actuellement par Algérie Télécom. Autre nouveauté contenue dans le nouveau texte : la portabilité du numéro mobile. « Les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour l’ensemble des abonnés dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire”, précise l’Article 108. Autrement dit, un client peut changer d’opérateur mobile tout en gardant son numéro de téléphone.