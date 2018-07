Wilaya d'Alger: Près de 400 agences de tourisme se sont conformées aux dispositions du Décret relatif à la classification

Près de 400 agences de tourisme et de voyage sur un total de 750 agences activant au niveau de la wilaya d'Alger, se sont conformées aux dispositions du nouveau décret relatif à leur classement, a fait savoir, dimanche, le directeur du Tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour.

Abordant le sujet de la nouvelle réglementation applicable aux agences de tourisme et de voyage, M. Mansour a précisé, à l'APS, que près de 400 agences se sont conformées aux dispositions de ce nouveau décret qui " abroge le classement des agences en deux catégories A et B, à savoir (A : tourisme réceptif et B : tourisme émetteur de touristes au plan international). Le même responsable a précisé que l'ancienne réglementation classait les 750 agences de tourisme en deux catégories A et B, ajoutant que la nouvelle réglementation avait abrogé ce classement, en vue de permettre aux agences d'"étendre leurs activités et de faire le choix entre la promotion du tourisme local ou externe, voire même l'exercice des deux activités en parallèle, et ce, pour encourager le tourisme en Algérie", a-t-il dit. A cet égard, un délai n'excédant pas six (6) mois a été accordé aux agences en vue de leur mise en conformité aux dispositions de la nouvelle réglementation, a fait savoir M. Mansour qui ajoute que la direction du Tourisme de la wilaya d'Alger avait "mis en demeure les 750 agences pour se conformer à la nouvelle réglementation". Il a, à cet effet, précisé qu'à défaut de changement des statuts, par ces agences, conformément à la nouvelle réglementation, la direction du Tourisme de la wilaya d'Alger, soumettra la liste y afférente, au ministère de tutelle qui prendra les mesures nécessaires, dont le retrait de la licence. S'agissant de l'activité de ces agences, le responsable a souligné qu'il avait relevé sur le terrain, " l'absence de promotion des produits locaux", car, a-t-il expliqué, les agences s'emploient à promouvoir les produits externes, à l'instar de la "Omra", tandis que peu d'agences font la promotion du tourisme local. Il a imputé le manque de promotion du tourisme local à " l'incapacité" des agences à " faire le montage du produit local", ainsi qu'à " la recherche du gain facile", tels que " la promotion de la Omra et la visite des Lieux Saints de l'Islam". Rappelant, dans ce contexte, que plus de 22.000 touristes de différentes nationalités ont visité la wilaya d'Alger, depuis début 2018 jusqu'à juin dernier dans le cadre de voyages touristiques, M. Mansour a ajouté que la wilaya d'Alger attire un grand nombre de touristes pour visiter les différentes monuments dont recèle la capitale, notamment la Casbah antique. Le responsable a relevé que la capitale "deviendra, dans le futur, une destination touristique par excellence", grâce aux améliorations et changements survenus récemment dans le cadre du Plan stratégique d'Alger qui s'étalera jusqu'en 2035.

A.A