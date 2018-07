Domaine des innovateurs de robot : LG développe ses investissements

Les robots jouant un rôle essentiel dans sa stratégie ThinQ, l’entreprise est à la recherche de partenaires technologiques locaux et étrangers

L'investissement récent de LG Electronics dans la société américaine Bossa Nova Robotics constitue le premier investissement réalisé par LGdans une société de robotique basée à l'étranger et fait suite à un certain nombre d'accords, avec des start-ups coréennes, réalisés l'année dernière. Au total, LG a engagé plus de 90 millions de dollars US dans des start-up de robotique au cours des 12 premiers mois de son initiative d'investissement. Bossa Nova Robotics est le principal fournisseur en temps réel de données de rayonnage pour l'industrie mondiale de la vente au détail, qui aident à gérer efficacement les magasins de détail à grande échelle, en automatisant la collecte et l'analyse des données d'inventaire. Walmart, le plus grand détaillant au monde, a testé les robots de scannage de rayonnage de Bossa Nova dans un certain nombre de magasins depuis l'année dernière. Le financement de Bossa Nova fait suite aux investissements de LG dans quatre autres sociétés de robotique basées en Corée: Acryl, SG ROBOTICS, Robotis et Robostar:

•Acryl Inc., fondée par une équipe d'universitaires de l'Institut Supérieur Coréen des Sciences et de la Technologie (KAIST), est une société d'informatique cognitive, fondée il y a 7 ans et qui fournit la plate-forme d'intelligence artificielle (IA) intégrée appelée «Jonathan», capable de reconnaître des émotions et des significations humaines à partir de textes, de discours et d'images, basés sur des données volumineuses et un apprentissage profond pour une exploitation dans la vie courante de l’IA.

•SG ROBOTICS est une start-up qui développe des robots portables pour aider les personnes à mobilité réduite, y compris les paraplégiques et les patients atteints de maladies neuromusculaires. La société a été fondée en 2017 pour livrer des « Robots pour une Vie Meilleure" (Robots For Better Life") et travaille à la commercialisation d'un robot portable pour les enfants. WalkON Suit de SG ROBOTICS a remporté une médaille de bronze lors du premier Cybathlon en 2016 et a été le premier porteur de flambeau aux Jeux paralympiques de 2018 à PyeongChang

•Robotis est spécialisé dans les solutions robotiques et les robots éducatifs. Il est reconnu pour ses actionneurs intelligents exclusifs utilisés dans les robots à plusieurs articulations et produit du matériel tel que des contrôleurs et des modules de capteurs pour les logiciels de programmation de robots.

•Robostar est un fabricant de robots industriels. Sa mission est d'être un fournisseur de solutions centralisées pour les entreprises impliquées dans des secteurs tels que le mobile, l'affichage, l'automobile et les semi-conducteurs.

Ces investissements complètent les efforts accomplis par LG lui-même pour mettre sur le marché des robots de service qui deviendront dans un très proche avenir un moteur de croissance pour l'entreprise. LG a déjà livré un certain nombre de robots en Corée pour le service d'essai, dont notamment son Guide Robot (Robot Guide)et son Cleaning Robot (Robot de Nettoyage) utilisés pour assister les voyageurs au plus grand aéroport de Corée du Sud pendant les jeux d'hiver PyeongChang. Plus tôt cette année, au CES, LG a présenté trois nouveaux robots concept CLOi, spécialement développés pour une utilisation commerciale dans des endroits à fort trafic tels que les hôtels et les supermarchés. Les robots CLOi de LG sont développés parallèlement aux produits ThinQ, la marque de LG spécialisée dans l’intelligence artificielle mise au service de l'électronique grand public et des appareils électroménagers. «La robotique, en tant qu'élément essentiel de notre stratégie ThinQ AI, représente une opportunité de croissance future cruciale pour LG», a déclaré Kim Sungwook, vice-président de la division mondiale de l'innovation ouverte chez LG Electronics. "LG est engagé à décupler ses capacités en robotique à travers aussi bien ses investissements dans des partenaires innovants que ses propres etintenses efforts de recherche développement.