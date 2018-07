Coopération: Renforcer le partenariat économique et l'investissement entre l'Algérie et le Brésil

Le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho a appelé, lundi à Alger, à renforcer le partenariat économique et à faciliter les investissements entre l'Algérie et le Brésil, soutenant que les relations politiques entre les deux pays sont "très harmonieuses".

"Nous avons souligné la nécessité de stimuler le partenariat économique pour faciliter les investissements", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse, en marge d'une réunion de travail qui l'a regroupé avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le chef de la diplomatie brésilienne est en visite de travail en Algérie, à l'invitation de M. Messahel. Pour lui, les relations sur le plan politique entre les deux pays sont "très harmonieuses", ajoutant que sur le plan économique il fallait "faire davantage", dans le sens de leur diversification et leur approfondissement pour des relations "plus denses" entre les entreprises. M. Ferreira Filho a indiqué que sa visite en Algérie témoignait de la détermination du gouvernement brésilien de poursuivre dans la voie des relations "exceptionnelles" entre les deux pays, tant les deux pays partagent des principes fondamentaux notamment, l'attachement à l'aspect social du développement économique et la non ingérence dans les affaires internes des pays. Evoquant son séjour en Algérie durant les années 70, en tant qu'exilé politique, il a dit retrouver un pays qui a "beaucoup progressé" dans tous les domaines, de "plus en plus présent" dans les Affaires internationales et dont l'influence "s'agrandit". "L'Algérie a été une terre d'asile pour moi et pour tant de camarades brésiliens, de combattants de libération d'autres pays", a-t-il affirmé, ajoutant, par ailleurs, que les deux pays ont cette ambition d'être "des facilitateurs et des promoteurs de la coopération et de la paix dans nos régions".

L'Algérie et le Brésil conviennent de finaliser certains accords pour un bon climat d'affaires

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué lundi à Alger que l'Algérie et le Brésil avaient convenu de "finaliser certains accords" pour permettre aux entreprises des deux pays de travailler dans un "confort" et avec "toutes les garanties voulues" . "Nous avons convenu de finaliser certains accords qui méritent d'être revus pour donner une assise juridique à cette coopération pour permettre aux entreprises des deux pays de travailler dans un confort et avec toutes les garanties voulues", a déclaré M. Messahel à l'occasion d'une réunion de travail qui l'a regroupé avec le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho, qui effectue une visite de travail en Algérie. M. Messahel a relevé que les échanges entre les deux pays s'élevaient à 3,5 milliards de dollars, ce qui est "très peu" par rapport aux capacités des deux pays. Il a ajouté que l'Algérie et le Brésil se sont engagés pour réunir, "dans les brefs délais", les chambres de commerce des deux pays et mettre en mouvement le forum des hommes d'affaires, relevant qu'il y a des secteurs à identifier notamment l'industrie, l'agriculture et les travaux publics pour bénéficier de l'expérience brésilienne. "Le marché algérien est très porteur, car la sécurité et la paix sont garanties pour les investissements", a-t-il soutenu , ajoutant qu'un processus est en cours pour renforcer également la coopération dans le domaine de la sécurité de la défense. Il a fait savoir que l'Algérie a tissé avec le Brésil des relations "très fortes", nommant dans le sillage de la visite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans ce pays en 2005, laquelle a constitué une "grande étape" pour la relance de cette coopération. Evoquant la coopération dans le domaine international, M. Messahel a souligné qu'il y avait une "forte concertation", ajoutant que "nos deux pays travaillent ensemble dans les foras internationaux et nos deux pays sont contre les ingérences extérieures d'où qu'elles viennent dans les affaires internes des pays". "Nous sommes pour le règlement des conflits dans le cadre du dialogue et de la concertation pour asseoir un monde apaisé", a-t-il dit, mettant en avant la coopération entre les deux pays au sein notamment de l'ONU et des pays non alignés. M. Messahel a indiqué, en outre, avoir échangé avec son homologue brésilien l'expérience algérienne, notamment dans le domaine de la concorde civile et de la réconciliation nationale, ainsi que dans l'approfondissement de la démocratie. "Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que si nous vivons dans un pays stable, c'est grâce à la politique menée par le président de la République", a-t-il affirmé.

Signature d'un mémorandum d'entente entre l'IDRI et l'Institut Rio Branco du Brésil

Un mémorandum d'entente a été signé lundi à Alger entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et l'Institut Rio Branco relevant du ministère brésilien des Relations extérieures pour la promotion de la formation dans le domaine diplomatique. Le mémorandum d'entente a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho. Cette signature s'est faite dans le sillage de la visite de travail en Algérie du chef de la diplomatie brésilienne, à l'invitation de M. Messahel.

S.A