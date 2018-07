Putréfaction de la viande du mouton de l'Aïd : La FAC appelle le ministère de l'Agriculture à communiquer les résultats des enquêtes et analyses

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a appelé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi à communiquer à l'opinion publique les résultats des enquêtes et analyses effectuées l'année dernière sur les viandes des moutons de l'Aïd.

Ces deux dernières années, la viande ovine de l'Aïd El Adha de milliers de foyers algériens s'est putréfiée après l'abattage, a rappelé la fédération. La FAC a présenté, au nom de son président, Zaki Hariz une série de recommandations aux pouvoirs publics, éleveurs et consommateurs pour éviter le scénario de l'an dernier. La fédération a appelé le ministère à intensifier le contrôle vétérinaire en collaboration avec les vétérinaires privés, encadrer les éleveurs -en interdisant la vente libre des médicaments vétérinaires et les aliments composés pour animaux- et imposer l'hygiène dans les espaces d'élevage ou de vente du bétail. Elle a également insisté sur l'impératif de faire analyser l'eau et les aliments de bétail, en exigeant aux éleveurs de remettre un bon d'achat au consommateur, en cas de putréfaction de la viande. Pour ce qui est des éleveurs, la fédération a mis l'accent sur la nécessité de respecter les instructions et orientations des médecins vétérinaires, insistant sur l'impératif de donner des fourrages naturels au bétail. La FAC a, enfin, appelé les consommateurs à éviter d'acquérir le mouton de l'Aïd auprès des médiateurs et réclamer au vendeur un bon d'achat pour d'éventuelles poursuites en cas de putréfaction de la viande.

APS