Pétrole : Le prix du panier de l'Opep à 71,85 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi à 71,85 dollars, a indiqué mardi cette Organisation sur son site web. Le prix du panier de référence du brut de l'Opep était à 71, 57 dollars, a précisé la même source.

Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole: le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Equateur), Zafiro ( Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marin(Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Les prix de l'or noir ont terminé la séance de lundi en légère baisse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a cédé 1 cent pour terminer à 73,06 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE). Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a perdu 37 cents pour clôturer à 67,89 dollars. Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse qui vise à retirer du marché 1,8 millions de barils/jour (1,2 millions barils/jour pour les membres de l’Opep, 0,6 million barils/jours pour les producteurs hors Opep. Dans son dernier rapport mensuel , l'Opep a estimé que la croissance de la consommation mondiale de pétrole devrait ralentir l'an prochain, tout en s'attendant à ce que l'offre d'or noir progresse au même rythme que cette année, portée par l'Amérique du Nord et le Brésil. L'Organisation table sur une hausse de 1,45 million de barils par jour (mbj) de la consommation de brut en 2019, contre une progression de 1,65 mbj cette année, à 98,85 mbj. Quant à la production de brut, elle devrait croître de 2,1 mbj l'an prochain, soit à un rythme "inchangé" par rapport à 2018, selon les prévisions de l'Opep. Les pays participants à la déclaration de coopération ont atteint un niveau de conformité de 121% en juin 2018. Mardi, les prix du pétrole montaient en cours d'échanges européens. AU mi - journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 73,43 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 37 cents par rapport à la clôture de lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance gagnait 46 cents à 68,35 dollars une heure après son ouverture.

R.N.