Programmé aujourd’hui : Le Président Bouteflika va présider un Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres, qui sera consacrée notamment à la loi de finances 2019.

D'autres points figurent également à l'ordre du jour de ce Conseil dont le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2016. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, avait indiqué en début septembre, rappelle-t-on, que le projet de loi de finances 2019 ne comporte pas des mesures d'augmentation des taxes et impôts, voire que la politique sociale de soutien aux catégories défavorisées, se poursuivra. Quant au projet de règlement budgétaire 2016, il fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année 2016 ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année, et ce, par rapport à ce qu'avait prévu la loi de finances 2016. La loi de finances 2016 avait tablé sur des dépenses globales de 7.984,1 milliards DA (mds DA), composées de 4.807.3 mds de DA de dépenses de fonctionnement et de 3.176.8 mds de DA de dépenses d`équipement. Les recettes budgétaires, elles, étaient estimées à 4.953 mds DA en 2016. Le déficit du solde global du Trésor de 2016 avait été estimé à 2.452 mds DA.