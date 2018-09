Transport aérien: Homologation de l’aérodrome d’In Aménas, ce mercredi

L’aérodrome d’In Aménas dans la wilaya de Tamanrasset, considéré comme un pôle stratégique et économique, sera homologué ce mercredi, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports.

A signaler que l’aérodrome d’In Aménas a bénéficié d’une opération de renforcement et d’extension de ses infrastructures aéroportuaires, inscrit dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance. S’inscrivant dans le cadre du programme de développement et de désenclavement des régions du grand sud, initié par le Président de la République, à l’effet de redynamiser divers axes économiques, tels que touristique, agriculture, industriel et autres, le projet consiste en premier lieu, à renforcer la piste secondaire (2345x45) m, livrée en septembre 2015. Il consiste, en second lieu à renforcer la piste principale (3000x45) m avec intégration de deux bouts en béton hydraulique pour les besoins spécifiques ainsi que l’aire de stationnement de 5 postes (357x110 m), ainsi que son extension de 2 postes (200x110 m). Le projet consiste également à renforcer les voies de circulation, et leurs extensions. Les travaux confiés à l’entreprise publique EVSM pour un délai de 22 mois, ont été achevés. Pour ce qui est du vol d’essai d’inauguration, il est programmé ce mercredi. Le vol consiste à effectuer des essais d’atterrissage, de roulage, freinage et de décollage, ainsi que les vérifications des équipements et instruments d’exploitation et de navigation aérienne, a conclu le communiqué.

