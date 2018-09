Cérémonie de remise des prix de la 12ème édition de Media Star : Ooredoo récompense les talents journalistiques algériens

Hommage posthume aux regrettés Brahim Brahimi et Yazid Aït Hamadouche

Ooredoo a organisé, dans la soirée du mardi 25 septembre 2018, au centre International des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 12ème édition de son concours journalistique Media Star. Entamée par une minute de silence observée à la mémoire des journalistes disparus suivie de l’hymne national, la cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, de la Ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables Mme Fatma Zohra Zerouati, de représentants d’institutions publiques partenaires, du Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Daffallah, ainsi que de nombreux invités de marque et des personnalités du secteur des médias et de la communication et du sport. A la remise des distinctions aux lauréats, le jury de l’édition 2018 du concours, présidé par l’expert financier et l’ancien ministre Abderrahmane Benkhalfa, et composé de journalistes émérites, d’universitaires et d’experts dans les nouvelles technologies et de l’économie numérique, à savoir Mmes Zahia Benarous, Amina Debbache et Djamila Brahimi et de MM. Mohamed Chellouche, Abdelwahab Djakoun et Yacine Rahmoun, a salué la qualité des travaux présentés par les participants. Le Jury a ainsi sélectionné 13 lauréats, sur un total de 106 participants, dans les cinq (05) catégories comme suit :

•PRESSE ECRITE GENERALISTE ET SPECIALISEE :

•1ER PRIX : MUSTAPHA BESTAMI-EL KHABAR

•2EME PRIX : FAYÇAL CHIBANI- EL FADJR

•3EME PRIX : ZOHRA KEFANE-LA NOUVELLE REPUBLIQUE

•PRODUCTION TELEVISUELLE :

•1ER PRIX : OMAR BOUDI - ECHOROUK NEWS TV

•2EME PRIX : DJAMEL EDDINE BOUCHA - ENNAHAR TV

•3EME PRIX : WISSAME BENHIMOUD - NUMIDIA TV

•PRODUCTION RADIOPHONIQUE :

•1ER PRIX : ABDERRAZAK DENDANI - RADIO BORD BOU ARRERIDJ

•2EME PRIX : YASMINE BENHAMADI - CHAINE 1 DE LA RADIO NATIONALE

•3EME PRIX : MALLEK HAMMAIDI - RADIO SOUMMAM-BEJAÏA

•MEDIAS ELECTRONIQUES :

•1ER PRIX : WALID BOURZAH- ALGERIE PRESSE SERVICE

•2EME PRIX : NADIA SLIMANI- ECHOROUKONLINE.COM

•3EME PRIX : FATMA ZOHRA TEBBA - ECH-CHAAB.COM

•ILLUSTRATION DE PRESSE :

•3EME PRIX : HAMZA DJOUZI - LE REDACTEUR

En plus du trophée et de la reconnaissance témoignée à travers ce prix pour le travail accompli, les gagnants ont reçu des récompenses financières conséquentes : 1er prix : 500 000 DA ; 2ème prix : 300 000 DA et 3ème prix : 200 000 DA. Dans son message à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad DAFALLAH a notamment déclaré : « Le concours Media Star, qui récompense depuis 2007 les talents journalistiques algériens, constitue pour Ooredoo une occasion de souligner la richesse du paysage médiatique algérien et le potentiel prometteur de la presse algérienne qui est devenue un exemple de professionnalisme et d’engagement. Je remercie tous les participants pour l’intérêt qu’ils portent à Media Star et qui en font un succès. Je félicite également les lauréats de cette 12ème édition, à qui je souhaite d’autres succès à l’avenir Inchallah. » Depuis 2007, Ooredoo organise le concours Media Star à travers lequel elle récompense l’excellence et le talent des journalistes algériens et met en avant le rôle des medias dans le développement et la prospérité du généreux peuple algérien. Au cours de cet évènement, un vibrant hommage a été rendu au journaliste, universitaire et défenseur de la liberté de la presse, feu Brahim Brahimi, fondateur de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information ainsi qu’à l’animateur et producteur de la Radio Chaine 3, le regretté Yazid Aït Hamadouche, pour son courage et son engagement en faveur de la promotion de la culture et des jeunes. Le volet artistique de la cérémonie a été assuré par une vingtaine de musiciens de l’Orchestre Symphonique d’Algérie dirigé en main de maitre par le Maestro mondialement connu Amine Kouider qui a gratifié l’assistance de morceaux de musique classique du répertoire algérien et universel. Bien plus qu’une cérémonie de remise des prix, Media star constitue un rendez-vous privilégié de partage et de retrouvailles pour la grande famille de la presse algériennes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.