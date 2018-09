Loi de finances 2019 : Pas de nouvelles taxes, légère hausse des recettes budgétaires

Le projet de loi de finances 2019, adopté par le Conseil des ministres, ne prévoit aucune nouvelle taxe et table sur une légère hausse des recettes et du budget de fonctionnement.

"Aucune nouvelle taxe ou augmentation des prestations publiques n’est proposée dans le projet de loi de finances pour 2019", précise le communiqué du Conseil des ministres tenu sous la présidence du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika.

Ce projet de loi a été élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique "prudent" avec un prix du pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Dans sa partie budgétaire, le texte prévoit des recettes budgétaires de 6.508 milliards DA (mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018. Concernant le budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds "avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux qui atteindront 1.763 mds DA (près de 21% de la totalité du budget de l’Etat). Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 milliards DA destinés au soutien aux familles, près de 290 mds DA destinés aux retraites (auxquelles s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites), près de 336 mds DA pour la politique publique de santé, et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat (auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d’investissement. Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près de 2.200 mds DA. Pour le budget d’équipement, il s’élèvera à 3.602 mds DA de crédits de paiements et de 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. La légère baisse nominale du budget d’équipement "ne correspond pas à un recul de la politique publique d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des créances détenues sur l’Etat", précise le communiqué. "La consistance du budget d’équipement pour 2019 confirme la poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local.

Poursuite des efforts de l'Etat pour le développement

Le projet de loi de Règlement budgétaire pour l’exercice 2016, approuvé en Conseil des ministres, a enregistré la poursuite des efforts de l'Etat pour le développement, en dépit de la conjoncture financière "particulièrement difficile" durant laquelle il a été exécuté.

Ce projet de texte a été élaboré conformément aux dispositions de la Constitution pour permettre au Parlement de contrôler l’exécution du budget de l’Etat voté pour l’année 2016, explique le communiqué du Conseil des ministres, qui ajoute que ce texte sera accompagné d’un rapport de la Cour des comptes au sujet des mêmes dépenses publiques. Au titre de la reddition des comptes, le projet de loi en question met en évidence que le budget de l’année 2016 a été marqué notamment par 5.026 milliards DA de recettes et 6.543 milliards DA de dépenses ainsi qu’un déficit budgétaire de 1.517 milliards DA, note le communiqué. Malgré la conjoncture financière "particulièrement difficile" durant laquelle il a été exécuté, le budget public pour 2016 a enregistré la poursuite des efforts de l’Etat pour le développement, ajoute la source. Cela est illustré notamment par la réception de, respectivement, plus de 1.200 nouveaux établissements scolaires et 300 cantines et demi-pensions en faveur du secteur de l’éducation nationale, de 43.000 places pédagogiques et de 23.000 places d’hébergement nouvelles pour le secteur de l’enseignement supérieur, ainsi que l’achèvement de 288.000 logements et le lancement de 98.000 autres unités. Pour rappel, le projet de règlement budgétaire 2016 fait ressortir, entre autres, les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de 2016 ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année, et ce, par rapport à ce qu'avait prévu la loi de finances 2016. La loi de finances 2016 avait tablé sur des dépenses globales de 7.984,1 milliards DA (mds DA), composées de 4.807,3 mds DA de dépenses de fonctionnement et de 3.176,8 mds DA de dépenses d`équipement. Quant aux recettes budgétaires, la loi de finances 2016 avait prévu un montant de 4.747,43 mds DA composées de 3.064,88 mds DA de recettes ordinaires et de 1.682,55 mds DA de fiscalité pétrolière. Le déficit du solde global du Trésor de 2016 avait été estimé à 2.452 mds DA.

