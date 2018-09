Assurances: la CAAT augmente son capital social de 25%

La Compagnie algérienne des assurances (CAAT) a annoncé mercredi, avoir augmenté son capital social qui est passé à 20 milliards DA contre 16 milliards DA, soit une hausse de 25%.

"La Compagnie algérienne des assurances a procédé en application de la résolution n 1 de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2018, à une augmentation de son capital social en le portant ainsi de 16 milliards DA à 20 milliards DA", a précisé cette compagnie publique dans un communiqué. Cette opération d`augmentation de capital a été réalisée par incorporation des réserves d'un montant de 4 milliards de dinars, a fait savoir la CAAT. La Compagnie avance qu'avec cette nouvelle augmentation de son capital social, elle confirme la poursuite de sa stratégie de consolidation de sa solidité financière et de renforcement de ses capacités de souscription notamment pour la couverture des grands risques. "Cette hausse de 25% du capital social permettra également à la Compagnie d'accroître sa capacité de rétention et de limiter ainsi le transfert de devises", selon la même source. Cette compagnie avait été créée en 1985 avec un capital social de 60 millions de DA. Le marché algérien des assurances compte, rappelle-t-on, 24 compagnies d`assurance et de réassurance: Quatre (4) assureurs publics non spécialisés (CAAR, SAA, CAAT, CASH), deux (2) publics spécialisés (Cagex et Cgci), un (1) réassureur public (CCR), deux (2) mutuelles (Cnma, Maatec), sept (7) assureurs à capitaux privés et huit 8 sociétés d`assurance des personnes.