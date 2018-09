Déficit commercial en nette baisse : Il s'est chiffré à 2,05 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018 : Il avait atteint 8,19 milliards de dollars à la même période de 2017

Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 2,05 milliards de dollars sur les huit (8) premiers mois de 2018, contre un déficit de 8,19 milliards de dollars à la même période de 2017, soit une baisse appréciable de près de 75%, a-t-on appris auprès des Douanes.

Entre janvier et fin août dernier, les exportations ont augmenté à 28,342 milliards de dollars (mds usd) contre 22,952 mds usd sur la même période de 2017, soit une hausse de 5,39 mds usd (+23,48%), précise le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (Cntsid). Pour les importations, elles ont connu une légère baisse à 30,394 mds usd contre 31,142 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une diminution de 748 millions de dollars (-2,4%), précise le Cntsid. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 93% contre 74% à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger (93% du montant global des exportations) en s'établissant à 26,33 mds usd contre 21,72 mds usd, soit une hausse de 4,61 mds usd (+21,23%), grâce à la hausse des cours de pétrole avec un prix moyen du Brent de plus de 71 dollars entre janvier et août 2018 contre une moyenne de 51 dollars à la même période de 2017.Toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à plus de deux (2) mds usd sur les huit premiers mois de 2018 (7,1% des exportations globales), même si elles ont augmenté de 63,13% par rapport à la même période de 2017. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec près de 1,62 mds usd contre 879 millions usd (+83,85%), des biens alimentaires avec 250 millions usd contre 245 millions usd (+2,04%), des produits bruts avec 67 millions usd contre 43 millions usd (+55,81%), des biens d'équipements industriels avec 57 millions usd contre 52 millions usd (+9,62%) et des biens de consommation non alimentaires avec 23 millions usd contre 15 millions usd (+53,33%).

Très légère baisse des importations des produits alimentaires

Pour ce qui est des importations, une baisse significative a été relevée pour les biens énergétiques et lubrifiants (essentiellement les carburants) dont la facture a enregistré une baisse de 45,1% en s'établissant à 730 millions usd sur les huit premiers mois de 2018 contre 1,33 mds usd à la même période de 2017. Des baisses ont également été enregistrées dans les importations des biens d'équipements agricoles et industriels. Ainsi, la facture d'importation des biens d'équipements agricoles s'est établie à 382 millions usd contre 441 millions usd (-13,4%). Pour les biens d'équipements industriels, ils ont été importés pour 8,53 mds usd contre 9,6 mds usd (-11,16%). Concernant les produits alimentaires, leur facture d'importation a connu une baisse mais de très faible ampleur. En effet, les produits alimentaires ont été importés pour un montant de 5,89 mds usd sur les 8 premiers mois de 2018 contre 5,90 mds usd à la même période de 2017, soit une baisse de 0,12%. Par ailleurs, des hausses des importations ont été enregistrées pour les groupes des produits bruts, des biens de consommation non alimentaires et des demi-produits. Pour le groupe des produits bruts, les importations ont grimpé à 1,278 mds usd contre 1,002 mds usd (+27,54%).Concernant les biens de consommation non alimentaires, ils ont été importés pour 6,36 mds usd contre 5,66 mds usd (+12,3%), alors que la facture des demi-produits a coûté 7,218 mds usd contre 7,201 mds usd (+0,24%). En terme de mode de financement des importations, sur les 30,394 mds usd des biens importés, un montant de 18,3 mds usd a été payé par cash (60,2% de la globalité). Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 10,98 mds usd (36,13%), tandis que le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement pour un montant de 1,115 md usd, et aux comptes devises propres des importateurs pour quatre (4) millions usd.

L'Italie maintient sa place de premier client de l'Algérie

Concernant les partenaires commerciaux, l'Italie s'est classée premier client de l'Algérie pour le sixième mois consécutif depuis mars 2018, alors que durant les deux premiers mois de l'année en cours, l'Espagne avait occupé la tête du podium. Ainsi, les cinq premiers clients de l'Algérie ont été l'Italie avec 3,94 mds usd (13,9% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec 3,41 mds usd (12,03%), de la France avec 3,6 mds usd (12,67%), des Etats-Unis avec 2,7 mds usd (9,5%) et de la Grande-Bretagne avec 2,07 mds usd (7,3%).Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 4,87 mds usd (16,01% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 3,08 mds usd (10,14%), de l'Italie avec 2,44 mds usd (8,03%), de l'Espagne avec 2,4 mds usd (7,9%) et de l'Allemagne avec 2,1 mds usd (6,9%).

Les principaux fournisseurs de l'Algérie durant les huit premiers mois de 2018

Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l'Algérie et le montant des importations auprès de ces derniers sur les huit (8) premiers mois de 2018, ainsi que l'évolution des importations (hausse ou baisse) auprès de ces pays par rapport à la même période de 2017. (Source: Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes-Cntsid).

Pays Valeur Evolution

(Millions de dollars)

-Chine 4.866 -18,7%

-France 3.083 +6,7%

-Italie 2.440 +0,9%

-Espagne 2.405 +16,9%

-Allemagne 2.116 +0,8%

-Turquie 1.489 +8,2%

-Argentine 1.440 +42%

-USA 1.084 -13,2%

-Sud-Corée 840 -35,8%

-Inde 841 +20,3%

-Brésil 819 -14,0%

-Russie 874 +9,8%

-Belgique 429 -0,2%

-Arab. Saoudite 431 +33%

-Canada 370 -18,3%

Sous-Total: 23.527

TOTAL: 30.394.

A.M.