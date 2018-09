MDN : Gaïd Salah en visite de travail et d’inspection en 4ème Région militaire à Ouargla

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a entamé, dimanche, une visite de travail et d’inspection en 4ème Région militaire à Ouargla où il supervisera l'exécution d’exercices tactiques démonstratifs avec munitions réelles, intitulés "Assifa 2018", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Gaïd Salah Général de Corps d’Armée supervisera à partir de lundi, l’exécution de "Assifa 2018", au niveau des Secteurs opérationnels Sud-Est Djanet et Nord-Est In- Aménas, précise la même source. La visite a été entamée par le Secteur opérationnel Sud-Est Djanet où le Général de Corps d’Armée "a suivi, après la cérémonie d’accueil, un exposé donné par le Général-major Hacène Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, qui a présenté l’idée générale de l’exercice et les étapes de son exécution, outre un exposé donné par le Commandant du Secteur opérationnel Sud-Est Djanet et diverses présentations données par les différentes échelles hiérarchiques de Commandement", ajoute le communiqué. Le Général de Corps d'Armée a donné, ensuite, "un ensemble d’orientations à caractère opérationnel, tout en affirmant, devant le Commandement, l'Etat-major et les cadres de la Région, que cette visite revêt une importance capitale, puisqu’elle coïncide avec le début de l’année de préparation au combat 2018/2019, qui recèlera, sans aucun doute, de nouveaux acquis de qualité en termes de préparation et de développement, qui donneront aux efforts de l'ANP un autre élan dans le rehaussement des capacités de nos Forces armées", relève le MDN. Il a également mis l’accent sur "l’intérêt extrême qu’il accorde à la supervision et à l’évaluation de ce genre d’exercices tactiques démonstratifs avec munitions réelles, exécutés à travers l’ensemble des Régions militaires, comme étant la véritable mesure du niveau d’aptitude au combat du Corps de Bataille de l'ANP, comme ils sont le témoin phare de la maturité de la formation, de l’instruction et de la préparation, qui démarquent, désormais, le parcours de développement de l'Armée nationale populaire", conclut le communiqué.

APS