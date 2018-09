Météo: l'ONM fonctionne selon les "normes internationales" : La précision de ses prévisions atteint les "80%"

La chargée de l'information auprès de l’office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrakta a affirmé que l’ONM établissait ses prévisions suivant les "normes internationales" en recourant à des moyens technologiques permettant d'atteindre un taux de précision des prévisions avoisinant les "80%", assurant, à ce titre, que l’Algérie est un pays "pionnier" au niveau arabe dans ce domaine.

Dans une déclaration à l’APS, Mme. Benrakta a expliqué que l’ONM avait amélioré, au cours des dernières années, "la précision de ses prévisions grâce à un modèle numérique prenant en compte tous les cumulonimbus et les activités orageuses et qui permet de déterminer les zones de perturbation avec une précision de l’ordre de 3Km au lieu de 8km auparavant et de collecter des informations précises pour chaque wilaya et non la région tout entière", précisant que ce modèle permettait aux services de l’Office d'établir des prévision dans les "48 heures avec un taux de précision pouvant atteindre les 80%". Répondant à une question sur les critiques qui ont visé l'ONM suite aux perturbations ayant touché récemment plusieurs wilayas de l'Est, la responsable a assuré que l'ONM "a rempli pleinement son rôle comme à l'accoutumée en assurant un suivi continu de la météo", expliquant, à ce titre, que les perturbations enregistrées à l’est du pays étaient dues à une "série de cellules orageuses très actives et inhabituelles pour le mois de septembre formées par des masses d’air chaudes qui ont été à l’origine des fortes températures enregistrées août dernier". Les "fortes perturbations météorologiques enregistrées ,début septembre courant, l'importante activité orageuse et les cellules orageuses formées dans les régions est du pays, ne sont pas des perturbations météorologiques classiques pouvant être détectées par les modèles numériques, mais il s’agit plutôt d’une perturbation locale particulière qui peut être observée par satellite en fin de journée", a relevé Mme. Benrakta, soulignant, dans ce sens, que les services de l'ONM "suivaient de près ces perturbations et émettaient des bulletins (spéciaux et quotidiens), mais ce genre de perturbation complique l'opération de prévision de la pluviométrie". Rappelant que "les services de météorologie à l’échelle internationale trouvent des difficultés pour prévoir les quantités de pluies pouvant accompagner les cellules orageuses", la spécialiste a qualifié ce phénomène de ½ problème mondial », car, a-t-elle expliqué, les quantités de pluie pouvant être prédites "concernent des perturbations classiques contrairement à la cellule orageuse dont le développement et les quantités de pluie l’accompagnant sont difficiles à prévoir". Mme. Ben Rakta a souligné, par ailleurs, que "l'ONM a pour principale mission, la protection et la préservation des personnes et de leurs biens, non pas par l’intervention en cas de catastrophes naturelles mais par des prévisions précises sur l’endroit et le temps de survenance d’une violente perturbation qui sont signalées instantanément aux responsables et services concernés en vue de prendre les mesures nécessaires".

L’Algérie "pionnière" dans le monde arabe en matière de navigation aérienne

"Pionnier" au niveau arabe en matière de navigation aérienne, les services de l'ONM ont obtenu, le 23 mars 2017, "la certification ISO 9001/2008 relative à la navigation aérienne et la certification ISO 9001/2015, le 23 mars 2018, permettant à l’Algérie de devenir le seul pays arabe à obtenir cette certification qui mesure le taux d'application des normes internationales en matière de navigation aérienne dans le cadre du système de management de la qualité (SMQ). Membre de l'Organisation internationale de la Navigation aérienne, l'ONM est, également, tenu d'appliquer toutes les normes internationales standardisées. L'office exploite des images satellites à travers des modèles numériques et assure un suivi permanent en calculant les données émises par ses différentes stations régionales, réparties sur lÆensemble du territoire national. Ces données sont exploitées dans la prévision instantanée des cellules orageuses et des perturbations. Ces opérations sont rendues possibles grâce à un supercalculateur qui permet d'accélérer les opérations de prévision et d'analyse des données internationales et locales, et ce dans le but de "réduire le périmètre de prévisions à 1.3km". Soucieux de "faire parvenir l'information à tous les citoyens dans l'ensemble des régions du pays", l'ONM a créé son site électronique "www.meteo.dz" qui comporte une carte des prévisions quotidiennes de 48 wilayas affichant, notamment, les températures, le taux d'humidité, la direction du vent et l’état du ciel tous les 6 heures, en sus d'une carte de veille et les BMS. Le site contient, aussi, des prévisions instantanées et saisonnières et publiera prochainement "les prévisions météorologiques pour l’hiver". A cet effet, M. Benrakta a mis en garde contre "des sites concurrentiels qui donnent de fausse informations". L'Office a créé une application à télécharger gratuitement sur smartphones qui permet de s'enquérir des prévisions météorologiques et de recevoir les BMS. Des institutions de l'Etat, des opérateurs privés ainsi que des médias publics et privés sont abonnés au service algérien de météorologie. La nature du Bulletin et le procédé de son envoi, qui diffère d'une institution à une autre, se fait par Fax ou par courrier électronique. L'office dispose de six (06) départements régionaux répartis à Alger pour couvrir la région du centre, Oran pour celle de l'Ouest, Constantine (la partie Est), Béchar (la partie Sud-Ouest), Ouargla (la partie Sud-Est) et Tamanrasset (les régions de l'extrême Sud). Ces départements disposent de stations locales qui les dotent des différentes données via la 3G pour garantir "la rapidité et l'exactitude des informations". Ces dernières années, l'office a développé ses ressources humaines à travers la formation et le suivi des derniers développements scientifiques à travers le monde concernant l'analyse des modèles numériques et acquit des moyens technologiques développés pour assurer une meilleure prévision climatique. L'Office compte sur une ressource humaine "jeune et qualifiée, puisque les jeunes prévisionnistes ont, au minimum, un diplôme d'ingénieur d'Etat. Ces derniers bénéficient régulièrement de sessions de formation assurées par des formateurs et experts en météorologie dans le cadre d'un Accord de coopération avec Météo-France "pionnière dans ce domaine". Dans ce cadre, un programme de formation englobant tous les domaines liés à la prévision et à la maintenance des équipements a été élaboré pour cette année.

R.N