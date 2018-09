Agriculture: Nouvelles mesures pour lutter contre les zoonoses

Une réunion a été organisée dimanche à Alger par le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour impulser une nouvelle dynamique aux actions d'intervention contre les zoonoses, a indiqué dimanche un communiqué de ce département ministériel.

Lors de cette réunion du Comité national de lutte contre les zoonoses, présidée par le secrétaire général du ministère, Kamel Chadi, l'accent a été mis sur l'état des lieux des maladies zoonotiques (rage, brucellose, kyste hydatique, leishmaniose...) ainsi que sur le plan d'action à mettre en oeuvre pour lutter contre ces maladies transmissibles à l'homme, en tenant compte des spécificités du contextes économique, social et environnemental actuel, note le communiqué. Il a été, en outre, relevé la nécessité de renforcer la coordination et la synergie intersectorielle en vue d'une meilleure efficacité dans la lutte contre ces fléaux, notamment en fédérant les moyens de prévention et d'intervention, précise la même source. De surcroît, les membres de ce comité ont particulièrement insisté sur l'urgence de "réadapter" le dispositif juridique et réglementaire lié au fonctionnement de ce comité, de renforcer les moyens d'intervention des bureaux d'hygiène communale et de redéfinir un "plan de veille" et de sensibilisation en direction des populations, a encore indiqué le ministère.

T.A